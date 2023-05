OMS decreta fin de emergencia por Covid: "Ya no es un hecho inusual, nos va a acompañar"

La Organización Mundial de la Salud (OMS) levantó este viernes la emergencia internacional por la pandemia de covid-19, la cual estaba declarada desde el 30 de enero de 2020.

Revisa la entrevista a Fernando Leanes, representante de la OPS/OMS en Chile.

“Todavía no se tenía establecido si no iban a aparecer nuevas variantes, no se descarta, pero ya no es un hecho inusual, es una situación permanente que nos va a acompañar como otras enfermedades”, asegura.

Y agrega que “Uno es el tema del cansancio de la población, autoridades, la presión de los servicios de salud por Covid-19 y efectos de la cuarentena; la situación de incertidumbre respecto de lo que iba a pasar, el duelo por las muertes en exceso que se produjeron y el tema de la salud mental que era tabú, se habla más, se acepta más y perdió el estigma, eso genera una oportunidad de trabajar”.