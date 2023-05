Multas por no votar o reclusión: "El llamado es a facilitar el acceso a la justicia a las personas"

Se acercan las elecciones de este 7 de mayo y debido a su carácter de obligatorias, ya se confirmó que de no ir a votar, el ciudadano se puede enfrentar a multas de diverso monto e incluso reclusión.

Revisa la entrevista al Mirko Bonacic-Doric León, Vicepresidente del Instituto Nacional de Jueces de policía local.

“No es que las multas se cursen sí o sí. El no ir a votar tiene una sanción pero siempre hay causales que puedan justificar que la sanción se aplique o no. No solamente respecto de quienes no concurren a votar. En el caso de las sanciones traen aparejados arrestos y quedan a criterios de cada juez. Hay la posibilidad de que una persona que no pague la multa ya sea incluso de infracción al tránsito o por no sufragar, puede arriesgarse a apremios de reclusión nocturna, diurna, etc”, asegura.

Sobre la opción de no pagar pero sí recluirse, Bonacic-Doric explica: “No es que se opte, lo que pasa es que como la ley habla de eso, se le podría sustituir el pago por una reclusión, por ejemplo”.

Sobre las multas cursadas en su juzgado, asegura que en su caso -como en la mayoría- aún no se han cursado, a menos que hayan ido voluntariamente al tribunal, se les ha recibido cuando explican que tienen algún impedimento para votar.

Para avanzar en este trámite, “Primero debe ser notificada la persona, tenemos el tema que ha salido en gran parte de los medios, porque ¿Quién los notifica?, no podemos recargar a Carabineros. Debiera haber un sistema de que esté en línea la constancia y se muestre la excusa”, postula, como una forma más eficiente de realizarlo.

“Hacemos el llamado a facilitar el acceso a la justicia a las personas, y una forma es que la gente se acerque voluntariamente, es optimización de recursos públicos”, explica “las personas saben que al no ir a votar se arriesga una multa”.