¡Atención! Nueva estafa a través de los Códigos QR

A nivel mundial se está llevando a cabo una nueva forma de estafa, se trata del reemplazo de un código QR que es utilizado para robar.

Quishing: Alertan sobre un nuevo tipo de estafa electrónica ahora utilizando códigos QR.

Se trata de un nuevo modus operandis donde los delincuentes sustituyen códigos QR auténticos por códigos falsificados con el objetivo de engañar a clientes y apropiarse indebidamente de sus pagos e información personal.

Las estafas con códigos QR son un tipo de fraude conocido como “Quishing” y que está comenzando a masificarse en los últimos días, especialmente con el aumento de la popularidad de los pagos móviles y la tecnología de código QR.

¿Cómo funciona?

Este tipo de engaño afecta a todo comercio que utilice un codigo QR para dirigir a los usuarios a hacer sus pagos u obtener información. Los estafadores pueden crear códigos QR falsos que parezcan legítimos, por ejemplo, para acceder a una oferta especial o para obtener un descuento en una tienda en línea. Cuando un usuario escanea el código QR falso, se le redirige a un sitio web o aplicación maliciosa que puede robar información personal o financiera.

Para evitar ser víctima de una estafa con código QR, es importante seguir estas recomendaciones:

No escanee códigos QR de fuentes desconocidas o sospechosas.

Verifique que el sitio web o la aplicación a la que se le redirige sea legítimo antes de ingresar información personal o financiera.

Utilice una aplicación de escaneo de códigos QR confiable y actualizada.

No comparta información personal o financiera a través de códigos QR sin verificar la fuente.

Mantenga su software y dispositivos móviles actualizados con las últimas actualizaciones de seguridad.

Recuerde siempre estar atento y no compartir información personal o financiera si no está seguro de la fuente.

Revisa el bloque de ciencia y tecnología con Cristián Chaparro.