Alcaldesa San Antonio y exclusión en Plan de seguridad: "No hay criterios fehacientes para entender"

El Gobierno entregó los nombres de los municipios que serán incluidos en el Plan “Calles sin violencia”. Entre ellas están las capitales regionales y tres comunas del Bío Bío.

En concreto, las primeras comunas a intervenir serían Valparaíso, Los Ángeles, Concepción, Santiago, Lo Espejo, Puente Alto, Copiapó, Iquique, Arica y La Pintana. Luego se irán sumando otras 20.

San Antonio quedó fuera de esta selección, una decisión que no comprende la alcaldesa de la zona, Constanza Lizana, debido a las situaciones que se han vivido durante este último tiempo en esta comuna.

“Estamos bastante sorprendidos y molestos por la definición de las comunas que iban a ingresar a este plan. También no tan solo esperábamos como las ansias de que toda comuna quiere una mayor inyección de recursos para poder proteger a las familias que habitan. Si no que también San Antonio por los últimos acontecimientos se daba a entender que iba a estar”, explica la alcaldesa.

“Nos enteramos por twitter de cuáles habían sido las comunas elegidas de la V región. Entendemos que forman parte del plan las capitales regionales y en Valparaíso se sumaron tres más. Pero no se da cuenta porqué se eligieron esas tres comunas y no San Antonio atendido el volumen que hay. Tenemos más de 100 mil habitantes y somos la capital provincial, tenemos el puerto con mayor carga y para qué contar el informe de la ONU de la presencia del Estado en los puertos”, aclara.

“La cantidad de delitos no han aumentado, sólo los de amor connotación pública, por armas, secuestros, que antes no existían. Eso da cuenta de cómo se organizan y cómo debe haber una clara persecución para abordar la violencia, eso se tiene que hacer abordando mejoras. Parte de esa inversión debe ver con la calidad de vida de las familias para atacar bandas y criminología. Cartagena y San Antonio están unidas, no hay criterios fehacientes para entender esta decisión”, asegura.