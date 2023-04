Prisión preventiva para extranjeros detenidos sin rut: "Tiene graves complejidades"

Este lunes la Fiscalía Nacional informó que el criterio de actuación relativo a solicitar prisión preventiva, en caso de personas detenidas sin identidad corroborada, se extenderá a todo Chile. Para hablar sobre este tema, tomamos contacto con el Presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Francisco Bravo.

“La instrucción que ha dado el Fiscal Nacional tras ir al consejo, determinó dar instrucciones de que aquellas personas que no puedan acreditar una identidad y que sean detenidos en una comisión de delito flagrante, si no se logra identificar, deben pasar a audiencia de control y se deberá ampliar la detención, artículo 132, a fin de establecer la identidad o enrolarlos provisoriamente. Si no se logra ninguna de las anteriores, se pide la prisión preventiva, no significa que los estándares se rebajan, se mantienen”, explica el Presidente de la Asociación Nacional de Fiscales.

“Es posible en la medida de que exista la colaboración. Lo nuevo es la cantidad de personas que tenemos en control de detención y no pueden acreditar su identidad”.

“Hay países con los cuales es fácil la cooperación internacional, con Perú es simple, tienen la información en línea. Con otros países como Venezuela no hay ninguna posibilidad, no tienen desarrollo en la digitalización de la información entonces es demoroso. Hay una realidad compleja. Los servicios de registro no son todo lo adelantado y moderno”.

“Tiene graves complejidades al hacer la segregación de Gendarmería. Que no tengamos los antecedentes, no significa que no los tenga. Es más complejo de poder resolver”, asegura.

“Faltan más de 300 fiscales para siquiera cerrar las cifras”, cierra.