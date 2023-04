Infertilidad afecta a una de cada seis personas en el mundo: "Se les considera pacientes vulnerables"

Según un estudio de la OMS, la infertilidad afecta a una de cada seis personas en el mundo.

Para hablar sobre este tema, tomamos contacto con la Doctora Catalina Hitschfeld, Especialista en medicina reproductiva, Magisterial en biología de la reproducción y Jefa de la Unidad de reproducción humana del Hospital Clínico de la Universidad de Chile.

“Es una enfermedad que no se ve, la persona sufre muchísimo, la OMS los considera pacientes vulnerables, al mismo nivel que un paciente oncológico o con sida. Ha sido muy postergada como atención de salud, pero se han hecho esfuerzos. Tenemos una cantidad de in vitro a nivel nacional cerca de 350 tratamientos por un millón de habitantes, se ha recomendado es 1.500 tratamientos”, explica la profesional.

“Actualmente tiene coberturas, bonos y prestaciones que antes no existían. Los montos siguen siendo prohibitivos para la inmensa mayoría de las personas. Un in vitro vale cerca de 4 millones de pesos. Un paciente que se lo puede costear, tiene que pagar la mitad. La mayoría de las personas ganan 500 mil pesos, tendrían que ahorrar varios sueldos, no está la capacidad”.

“Existe un mito de que existen parejas incompatibles, eso ha sido devastador para las parejas”, nunca hay que pensar eso, recalca la doctora.