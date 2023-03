Subsecretario de prevención del delito: "La ciudadanía quiere certezas y seguridad del Estado"

Hoy visita el Expreso Bio Bio, el Subsecretario de prevención del delito, Eduardo Vergara.

Revisa la entrevista en Biobiotv.

“Cuando avanzamos en los extremos de que todas las soluciones pasan por nueva tipificación de delitos o aumentos de pena, o cuando atribuimos todo solo a las acciones también vemos que las cosas no funcionan. En esta agenda cosas relevantes son lo que se aprobó del Ministerio de Seguridad en el Senado, se hace urgente separar las labores del interior con seguridad. Una cartera especializada que otorga claridad entre las relaciones, es parte de las 16 urgencias”.

“Tenemos que entender como país que basta ya, la seguridad es un tema de Estado. Las buenas noticias es que hay una disposición país a avanzar”.

Mucha preocupación hay en Pedro Aguirre Cerda tras la balacera que implicó más de mil tiros en la población La Victoria y que de momento ha obligado el cierre de un jardín infantil y el Cesfam de la zona.

“Si bien lo legislativo es importante, lo operativo es dramáticamente mayor. Las cosas están pasando y no podemos esperar un ministerio, la ciudadanía quiere respuestas hoy. PAC es una de las tantas comunas que identificamos que estaban por debajo de los estándares promedio de municipios (…), estamos buscando que no solo el Estado pueda maximizar su labor si no que la seguridad sea un derecho”, esto independiente de dónde viva la persona, asegura Eduardo Vergara.

“La ciudadanía quiere certezas y seguridad del Estado. Eso nos pide la gente, lo que se está pensando y la forma en la que se está actuando”.

Un “cinematográfico” robo protagonizaron este jueves un grupo de veinte delincuentes en una bodega ubicada en la comuna de Pudahuel, región Metropolitana, desde donde sustrajeron 300 teléfonos celulares avaluados en cerca de 90 millones de pesos.

“Les tengo muy malas noticias a esos delincuentes, todos esos celulares se bloquean y no se podrán vender”, asegura el subsecretario.