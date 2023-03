Alcalde de Pedro Aguirre Cerda tras balacera: "No queremos volver a vivir esta escena de terror"

Mucha preocupación hay en Pedro Aguirre Cerda tras la balacera que implicó más de mil tiros en la población La Victoria y que de momento ha obligado el cierre de un jardín infantil y el Cesfam de la zona.

Para conocer más detalles de esta situación, conversamos junto al alcalde de dicha comuna, Luis Astudillo Peiretti.

“Preocupado por la situación que está pasando, hay varias cosas que van complicando este asunto, dicen que están llegando los invitados que van a participar del velorio. La gente que trabaja en el consultorio me comentaba que no había condiciones para seguir atendiendo y tuvimos que cerrarlo definitivamente”, dijo el alcalde.

Y agregó: “La gente tampoco va a poder transitar libremente por las calles del sector. Se ha retrasado un poco el velorio y tengo entendido que todavía no llega el cuerpo pero se de la concurrencia de personas que viene a participar”.

“Se congregan de varias comunas para poder despedir a esas personas, sabemos que los códigos que ellos manejan, las formas para homenajear están relacionadas a fuegos artificiales, balazos al aire, entre otras cosas y eso es lo que me preocupa”, complementó.

Además el edil se refirió a la situación que provocará el Lollapalooza durante el fin de semana lo cual según su juicio compromete el despliegue de carabineros en su comuna. “Hacemos un llamado a que la seguridad privada se haga cargo de la seguridad de este recinto”.

“Mientras el área no esté despejada y no tengamos garantías no podemos arriesgar a ningún niño, niña, a la comunidad ni tampoco a los trabajadores que de verdad están muy inquietos. Tuve una reunión con ellos y traté de hacer una contención que en estos momentos es bien difícil poder lograr”, zanjó.

E insistió: “No queremos volver a vivir esta escena de terror. Estuve terreno, me trajeron la evidencia de los proyectiles, no hay ninguna duda que hay armamento de grueso calibre. Es algo que es insostenible y no se puede vivir en esas condiciones”.