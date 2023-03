Análisis Político: "El Pdte. no es un sacerdote que se amarra a una doctrina, eso molesta a sectores"

Analizamos una nueva semana política con Marco Moreno, Director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones Universidad Central.

Con un nuevo eslogan más republicano, y con un salto generacional en el gabinete, el Presidente Gabriel Boric inició su segundo año de Gobierno.

“15 de las 39 subsecretarias fueron intervenidas, sabíamos que el cambio a nivel de ministros iba a ser un ajuste sectorial. La idea de que la gestión no estaba dando resultados es lo que llevó al presidente a mover algunos ministros y ministras que no estaban cumpliendo con generar resultados que es lo que encumbra o hunde a un Gobierno”.

“Se corrió hacia el centro, la centro izquierda. Si la comparamos con la foto de marzo del 2022, se ve un desplazamiento. El Gobierno se está abriendo a una realidad que está marcada porqué no cuenta con mayorías en el Congreso y eso quedó plasmado en la derrota del proyecto de Reforma Tributaria. Para poder generar resultados necesita apoyos que hoy día no tiene. Está haciendo esa apuesta, el Presidente no es un sacerdote que se amarra a una doctrina, eso molesta a sectores internos del Gobierno. La tensión puede profundizarse respecto a estos cambios”, asegura Moreno.

De acuerdo a la última edición de la encuesta Cadem, el presidente Gabriel Boric cerró el primer año de su mandato con el peor porcentaje de aprobación de inicio, desde el retorno a la democracia.