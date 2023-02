Pdta. Junta vecinos 10 de julio: "No puedes criminalizar a alguien por vivir en calle, no es delito"

Durante esta mañana se llevó a cabo el Plan de recuperación de espacios públicos, lo que significó un 94% de avance en el sector Alameda – Providencia.

Revisa la entrevista a Valeria Bustos, Presidenta de la Junta de vecinos sector Matta, Avenida 10 de julio.

“El tema situación calle es nacional, latinoamericano y mundial. Es parte de esta crisis económica post pandemia, sanitaria, que llevó a la cesantía. No son delincuentes. No puedes venir a criminalizar a alguien por vivir en la calle, no es un delito”, explicó.

“Nuestro sector ha más que doblado la cantidad de personas en situación calle, gran parte son chilenos, adultos mayores, niños. Cuando llueve, pensemos en el invierno, empieza a llover, lo primero que pienso es en los niños que duermen en la Alameda. Ahí es el Municipio de Santiago que abre albergues”, sigue.

“Tenemos dos realidades diametralmente opuestas: personas que viven en la calle porqué no tienen cómo pagar, pero no podemos desconocer que tenemos delincuencia viviendo en la calle asociada al microtráfico de pasta base”, aseguró.

Carabineros anuncio que trabaja en un denominado “Plan Marzo”, pensando en el retorno a clases, esto por las posibles manifestaciones que realizarían secundarios.

“Me encantaría ver ese contigente activo cuando llamamos y decimos que hay delincuentes vendiendo drogas en nuestro territorio. Acá en Chile se criminaliza la pobreza y no la delincuencia”.