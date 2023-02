Auditora denuncia que le denegaron crédito en el banco debido a que su cónyuge tiene su mismo sexo

A esta hora hablamos con Lisette Muñoz, una auditora de La Radio que denunció que desde el Banco Estado no se ha actualizado el sistema por lo que no le dieron un crédito de consumo debido a que tiene una pareja de su mismo sexo.

“Esto ya lleva un mes, me acerqué a la oficina del Banco Estado a solicitar un crédito de consumo por un monto bajo, yo cumplía con todos los requisitos, pero al ingresar a mi cónyuge me arroja error por el sexo”, explica.

“Solamente me aplazan, llamo y no me contestan, no se actualiza, le dicen que tienen que cambiar el sistema completo del banco, ese no es mi problema”, asegura la auditora.

El banco no ha actualizado sus datos a un año de la entrada en vigencia del matrimonio igualitario.