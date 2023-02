Alcaldesa de Santa Juana: "Los campesinos están más preocupados por sus cosechas que por sus casas"

Santa Juana es una de las zonas que se vio más afectada por los incendios forestales que aún siguen afectando al país.

Revisa la entrevista a la alcaldesa de Santa Juana, Ana Albornoz.

“Sabemos que tenemos que levantarnos y que tenemos más de 4 mil personas damnificadas, muchas viviendas en el suelo, estamos activos para comenzar a reconstruir nuestro pueblo ya que el incendio se declaró contenido. Hay 14 personas que fallecieron en el incendio de Santa Juana. Hemos enterrado ya 700 animales, el fin de semana se aumentaron 300 más. Hemos encontrado cuerpos calcinados”.

“Hay que cambiar las políticas públicas con pertinencia dura, las comunas pequeñas que tienen suelos hacinados necesitan políticas públicas distintas, logramos que las viviendas de emergencia tengan fosa séptica. Tenemos que recuperar la capacidad de cultivar la tierra, no tenemos cómo cultivar, no tenemos fruta en los árboles, no tenemos gallinas. Santa Juana producía un 36,7% de la producción agricológica de la pequeña agricultura de la Región del Bío Bío”, aseguró.

Y agregó que “Los campesinos están más preocupados por sus cosechas que por sus casas. No se conciben a sí mismos sin la posibilidad de cultivar la tierra”.