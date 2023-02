Ministra Tohá y balance: "En la Región de Ñuble y Bío Bío están los incendios más preocupantes"

A esta hora de la mañana habla la ministra del Interior, Carolina Tohá.

“En la Región de Ñuble y Bío Bío es donde están los incendios más preocupantes. En el caso de Maule se detonó un incendio de difícil acceso que no está llegando a las viviendas. En Ninhue fue necesario realizar una gran evacuación, pero se logró contener el incendio para que no llegará al pueblo. En Santa Ana la preocupación es que no llegue a Lota. En La Araucanía hay varios que están muy activos, pero ninguno que amenace zona con viviendas o con personas. Además han bajado las temperaturas lo que ha bajado la ocurrencia de nuevos incendios”.

“Se está trabajando con 124 naves en las zonas desde Maule a Los Ríos, a nivel nacional hay 142. Las que no están en la zona están apostadas en lugares donde hay alarma del botón rojo más preocupante como Maule y la Región de O´Higgins y Metropolitana. Ayer hubo un incendio en la comuna de Lolol, donde en tres horas se quemaron 500 hectáreas que equivalen a 600 canchas de fútbol, esto nos habla de las condiciones de la vegetación”.

“Nos reportaron que el toque de queda ha sido una medida bien acogida por la población, da más seguridad, fue respetado a pesar de que hubo personas descubiertas en las zonas de prohibición sin salvo conducto. Queremos hacer un llamado a que se cursen los permisos que son fáciles si necesitan salir. Es relevante porqué cuando se descubre a una persona sin el salvoconducto se le debe mover a una Comisaría y eso distrae a trabajadores que deben estar en otras zonas”.