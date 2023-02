Alcalde de Hualqui: "Nos llama la atención la cantidad de focos que se han reactivado"

El contraalmirante Jorge Keitel, jefe de la Defensa para la región del Bío Bío, confirmó que son ocho comunas las que estarán bajo toque de queda a partir del viernes 10 de febrero.

Se trata de Arauco y Contulmo en la provincia de Arauco; Mulchén y Nacimiento en la provincia de Bío Bío; Tomé, Florida, Santa Juana y Hualqui en la provincia de Concepción.

El general del Ejército, Rubén Castillo, jefe de Defensa en La Araucanía, informó lo mismo por su parte y confirmó que las comunas de Galvarino y Lautaro, en la provincia de Cautín, más toda la provincia de Malleco, menos la comuna de Lonquimay, estarán en toque de queda.

Para hablar sobre este tema, tomamos contacto con el Alcalde de Hualqui, Jorge Constanzo.

“No solamente desde Hualqui, en conversaciones con alcaldes de otras comunas nos preocupaba la seguridad y operatividad para trabajar en la emergencia, esto se desarrolla en sectores rurales, hay peligrosidad y se hace infructuosa la labor de vehículos de emergencia. Como quedan las casas solas, hay personas que nos quieren evacuar por medio a los robos, además por temas de desplazamiento de personas que los provocan. Hay muchos factores que nos dicen que es mejor resguardar la población y limitar los traslados”.

Además reflexionó sobre la emergencia, “Nos ha llamado la atención la cantidad de focos que se han reactivado en distintos puntos con breves minutos de diferencia”.

“Se nos informa que el incendio habría entrado al Parque Nonguén, por nuestra parte, se quemaron unas hectáreas de nuestro parque, era nuestra preocupación como comuna y como asociación. Se requiere del apoyo aéreo que no se tuvo en su minuto, entendemos que no somos la única comuna, no es habitual que cuatro regiones estén con gran cantidad de foco. Como país a lo mejor no estamos preparados para esto”, explica.