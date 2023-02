Presidenta PS: "Nosotros ayer tomamos una decisión de buscar la unidad en el progresismo"

El Partido Socialista decidió postergar su decisión de sumarse a algún pacto de cara a las elecciones de consejeros constitucionales y reforzó el llamado a la unidad del bloque.

Previo a esta determinación, los representantes del Socialismo Democrático, se reunieron con el presidente, Gabriel Boric, donde el mandatario pidió un último esfuerzo para conseguir una lista única.

Revisa la entrevista a la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic.

“Nosotros ayer adoptamos una decisión, reafirmar el voto político que dictó nuestro Comité central, de buscar la unidad en el progresismo. No debemos estar divididos electoralmente, no se trata de tomar decisiones ideológicas si no como el progresismo se aúna para optimizar el resultado y tener la mayor cantidad de representantes”, aseguró.

En cuanto a la fecha en la que se definirá el camino a seguir, Vodanovic dice: “Vamos a tomar la decisión en el momento oportuno pero sé que los plazos se extinguen el día que se extinguen a las 12 de la noche”.

“Todas esas conversaciones no se hacen por la prensa, parte de esto es buscar la solución. Se hacen paralelo al trámite administrativo de subir las candidaturas”, explica.



“Tampoco vamos a regalar los cupos que tenemos”.

Ni siquiera la intervención de la expresidenta, Michelle Bachelet, logró alinear las fuerzas del oficialismo y todo se encamina a que se conformarán dos listas de cara a la elección del 7 de mayo.

“La intención de la presidenta fue hacer un gesto de unidad, volver a llamar a la coalición y señalar que se abriera un diálogo. Apoyar al Gobierno del presidente Boric, fue una muy buena decisión”.