Índice de exposición de ciudadanía al crimen: "Un 36,6% están mediana o altamente expuestos"

Según el último Índice de Exposición ciudadana al crimen organizado de la Fundación Paz Ciudadana: Un 36,6% de los encuestados aseguró verse “mediana o altamente expuesto” a alguna situación de este tipo.

“Hay dos tipos de indicadores, también tenemos uno que mide el temor en la ciudadanía y no hay que minimizarlo. El temor genera un daño enorme, está relacionado con que las personas dejan de ir a ciertos lugares, dejan de salir a ciertas horas, protegen sus casas con inversiones relevantes y hay una restricción del uso de espacios públicos que mejorarían la calidad de vida por culpa de la sensación de inseguridad”, lo que afecta directamente a la calidad de vida.

Otro dato significativo muestra la correlación entre la sensación de inseguridad de la ciudadanía y la exposición a estas manifestaciones del crimen organizado.

“Las organizaciones tienen capacidades hoy día que antes no tenían. Ahora no se sabe quién los cometió, son homicidios planificados con un fin de ajustes de cuentas o dominio de territorio. Los vehículos que se roban no han aumentado, siguen siendo del orden de 40 mil al año, la percepción es porqué son robos más violentos. Pero los que se robaban antes aparecían más del 80% y desde 2021 aparecieron la mitad”, asegura Johnson, lo que influye en esa sensación de alza.

Revisa la entrevista al Director ejecutivo de Fundación Paz Ciudadana, Daniel Johnson.

“Hay un 36,6% personas que responden que están o mediana o altamente expuestos a la criminalidad organizada. Más de 1 de cada 3”, cierra.

Y agrega que “Las 5 preguntas que quedaron relacionadas con el indice: narcofunerales, homicidios por ajustes de cuenta, secuestros, enfrentamientos entre bandas criminales y la policía, cierre de pasajes por parte de organizaciones”.