Alcalde de La Higuera y Dominga: "¿Cómo va a salir ahora a aprobarlo? generaría un terremoto más"

Ad portas de que este miércoles el Consejo de Ministros vote el proyecto minero-portuario Dominga, el alcalde de La Higuera, Yerko Galleguillos, se refirió al futuro de esta iniciativa y explicó sus razones para defender su instalación en la comuna de la Región de Coquimbo.

“Más que un defensor el proyecto, soy un defensor del desarrollo que la comuna de La Higuera pueda tener con este proyecto u otro de desarrollo minero, portuario, industrial. Hoy día este es el que está, para nosotros como municipio y desde mi punto de vista, Dominga es una tremenda oportunidad para La Higuera, más que una amenaza”, asegura el alcalde.

“La tecnología disponible para ejecutar un proyecto como este y fiscalizarlo, está disponible con estándares altos que permitan una buena ejecución del proyecto”, explica.

Y además insiste en qué la decisión ya está tomada. “El Gobierno se manifestó contrario a Dominga, él es el jefe de los ministros, van a votar alineados con lo que su jefatura les diga. Yo creo que este proyecto se rechazó el día que Boric ganó las elecciones. La Higuera tiene otros proyectos”.

“Si Dominga se está rechazando porque un puerto podría generar problemas en el ecosistema, cerrémonos a la posibilidad de tener desarrollo portuario y sigamos siendo la comuna pobre que estamos siendo”, criticó.

Y aprovechó la instancia para explicar que “el Puerto de Dominga está a 32 kilómetros de la Isla de Choros donde anida el pingüino de Humboldt. Entre La Moneda y el Aeropuerto De Santiago hay 14 kilómetros, estamos hablando del doble. Sin ser experto en la materia, si conocieran el lugar de desplazamiento se podrían dar cuenta que esto es perfectamente compatible. No podemos cerrarnos a todo, por eso existen las medidas de mitigación”.

Sobre la inciativa en sí, el alcalde dijo: “El problema de Dominga es un tema político, la Municipalidad no revisa el estudio de impacto ambiental, que además tiene 14 mil páginas, no tengo ni tiempo ni personal, por qué yo no voy a confiar en el comité ambiental”.

“El ministro Valdés se fue porqué le estaban cambiando las reglas de juego, estaba para generar trabajo y riquezas, pero lo bajaron por razones políticas y no técnicas. Eso se mantiene, el presidente votó en contra sin ni siquiera sentarse a analizar, cómo va a salir ahora a aprobar el proyecto, le va a generar un terremoto más a todos los que tiene el presidente Boric en Chile”.