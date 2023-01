Ministro de Educación: "Hay que devolverle el sentido a asistir al establecimiento educativo"

El Gobierno presentó un plan de Reactivación Educativa para 2023, enfocado en la convivencia y salud mental, el fortalecimiento de aprendizajes y la revinculación y asistencia.

“El año 2022 realizamos una serie de acciones en la primera fase del Plan de reactivación y revisamos las que tuvieron mayor impacto. Reorganizamos las actividades con presupuesto propio y enfocarnos en 3 tareas: la revinculación: posibilidad de traer a los estudiantes que no han logrado terminar con su trayectoria educativa; evaluación: si bien los resultados de la simce son en mayo, quisimos incorporar una pequeña evaluación que estará disponible en marzo y además podremos ver el rezago y el grupo de los que vamos a incorporar: se buscarán estudiantes que en edad de estar en sistema escolar podrán estudiar”, afirma.

Junto con esto, se conformará un Consejo Asesor integrado por representantes de diversos sectores.

Revisa la entrevista a Marco Antonio Ávila, ministro de Educación.

“Tiene que primar la comprensión de que la educación es un derecho y cuando un estudiante no lo hace, transgrede ese principio”, que si bien no tendrá un apercibimiento, afectará a quienes no acceden a el aprendizaje educativo .

“Si no se tiene todos los días la exposición a la experiencia educativa, sin duda habrá un problema”, asegura el ministro. Por ejemplo, se está trabajando en fortalecer la asistencia que tiene que ver con la gestión de los establecimientos.

“Hay que devolverle el sentido a asistir al establecimiento educativos”, confirma.

“El Consejo tiene una representación transversal”, asegura Marco Antonio Ávila, a pesar de que los apoderados no forman parte de esta mesa de trabajo.

“Los apoderados podrán manifestarse y ser representados”, explica, aunque será por terceras personas.