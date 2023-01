A ley proyecto que beneficia a pacientes con fibromialgia y dolor crónico no cancerígeno

En una votación unánime, la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en 3° trámite el Proyecto de ley sobre “Dolor no oncológico y fibromialgia”, que va en directo beneficio de quienes padecen esta enfermedad que ha sido tan invisibilizada en la historia.

Durante el debate, los senadores destacaron que el proyecto que crea la ley de fibromialgia y dolor crónico no oncológico, asegura que “no podrán rechazarse las licencias médicas por esta patología, por su solo diagnóstico, ni sujetarse a un procedimiento especial, particular o discriminatorio”.

Revisa la entrevista al Senador PS, Juan Luis Castro.

“Se trata de 200 mil mujeres en Chile entre 30 y 50 años de edad que tienen una enfermedad que está reconocida desde el año 92 por la Organización Mundial de la Salud, que se llama Fibromalgia. Se caracteriza por tener problemas de sueño, dolores musculares itinerantes, problemas cognitivos en corto plazo, deterioro de las condiciones físicas y dolencias que migran dentro de un lugar a otro, fatiga y trastorno anímico de ansiedad o depresión”, explica el senador.

¿Qué contiene esta ley?

1. Garantiza una atención preferente y oportuna, para personas con esta enfermedad o dolor crónico no canceroso.

2. Un diagnostico temprano y oportuno.

3. Todos los cuidados para resguardar la salud mental y física, sobre todo en medicamentos (son caros y muchas veces inaccesibles), se abre la posibilidad de las terapias complementarias que no estaban consideradas.

4. El Estado velará porqué toda persona tenga acceso igualitario independiente de la terapia que siga.

5. Las licencias médicas que se otorgen no podrán rechazarse solo por diagnostico y se le dará el tratamiento correspondiente para que se le entregue la licencia.

El senador explica que durante muchos años fue un padecimiento invisibilizado: “Es una enfermedad que ha sido negada varias veces en la historia, se confundía con otras enfermedades. No creían ni los empleadores ni las personas del núcleo familiar”.

En cuanto al tiempo, “Los protocolos van a estar disponibles en un plazo no mayor a 90 días”.

Y respondiendo las preguntas de Los Auditores, el Senador cuenta que a pesar de que “afecta minoritariamente en las estadística a los hombres, corresponde a los mismos protocolos, esa distinción no se hace”.