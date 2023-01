Alcalde de San Esteban por aluvión: "Hace 40 años que no se veía algo así"

Declaran Alerta Amarilla para la provincia de Los Andes por la crecida del río Aconcagua y fuertes precipitaciones. Esval cortó el agua en sectores de la comuna de Putaendo por turbiedad.

Revisa la entrevista a Christian Ortega, Alcalde de San Esteban.

“La situación está más normal, ayer hubo un alivio, estamos trabajando en la limpieza del terreno, restablecer suministros y ver la situación de vecinos aislados. Hace 40 años que no se veía algo así, estamos viviendo una sequía, fue un problema grande. No lo veíamos del año 86, me contaban los vecinos que fue el último aluvión”.

Sobre la situación el alcalde asegura que “estaban pronosticadas las lluvias pero no en esas cantidades, no esperábamos un aluvión. Somos productores, el cambio climático nos afecta, nos golpea”.

El llamado es para que los vecinos so suban al sector porqué están trabajando los equipos de emergencia.