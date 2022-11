Lanzan libro para niños inspirado en Bielsa: "Tiene que ver con valores y la forma de transmitirlos"

Cuando hablamos de fútbol, del mundial, de selecciones, de nuestra propia Roja, inevitablemente se nos viene a la memoria, el recuerdo de Bielsa, un entrenador que fue fundamental para el deporte en nuestro país.

“Lo publicamos durante la pandemia y ahora tenemos la oportunidad de venir y presentarlo en la Fila, compartiendo el cariño por Marcelo”.

Hace dos años una editorial argentina publicó un libro titulado “Marcelo Bielsa para chicas y chicos” y es ahora en la Feria Internacional del libro en Santiago, donde finalmente será lanzado en nuestro país.

“Tiene que ver con los valores de Bielsa y la forma de transmitirlos, esa cosa pedagógica de hablar del éxito, del fracaso, de la vanidad, en un mundo lleno de jugadores multimillonarios, levantados por la prensa. El fútbol es una puerta para ingresar a las infancias”.

Revisa la entrevista a Nadia Fink, autora de “Marcelo Bielsa para chicas y chicos”.

“¿A quién llaman loco en la sociedad?, es buscar cuantos bichos raros hay, esto de que es un loco es loco hasta que sus ideas triunfan, vemos cosas que ya tenía ene l año 90 y tiene hasta el día de hoy, no traiciona sus ideas, cada vez hay más gente que dice que tenía razón. La idea es trabajar todo eso, del colectivo, de perseverar, de saber que se pierde más de lo que se gana, éxito y felicidad no van de la mano. Se demuestra con la vida de Bielsa, no triunfó entrecomillas con la selección Argentina, tuvo revancha con Chile, el vaivén de cosas que es la vida, no siempre se tiene que aspirar a ser los mejores y al éxito”.

El chupetín es un icono de Marcelo Bielsa, puesto que cuando dejó de fumar, se “refugió” en estos dulces para frenar su adicción. “Los libros tienen esas mascotas preguntonas, elegimos el chupetín, los niños cuando les leen libros interrumpen, lo emulamos”.

La reacción de Bielsa

“Lo mandé por mail, nos comunicábamos, se lo mandamos en PDF para que lo aprobara, él dijo que sí y que le había gustado mucho, pero no participó, es parte de lo que es él”.

y finaliza:“El Bielsismo se está transformando en una ideología, acá el amor que se le tiene es nacional”.

Durante este domingo, a eso de las 19:00 horas se presentará oficialmente el libro en la FILSA.