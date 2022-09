Análisis Político: "El Pdte. viene precedido de situaciones complejas en política exterior"

En medio de conflictos en cuanto a la política exterior por las cartas credenciales del embajador israelí, el deceso de la reina Isabel II y las encuestas sobre el proceso constitucional, el presidente se encuentra en Estados Unidos y en breve dirigirá un discurso ante la ONU.

“Sobretodo en el contexto de lo que está ocurriendo en Naciones Unidas, donde el presidente va a dirigirse a la asamblea de la ONU, viene precedido de una serie de situaciones complejas en términos de política exterior y no sabemos cómo va a afectar a los intereses de Chile, recordemos que la influencia israelí en Estados Unidos es muy poderosa, el ministro Marcel se va a reunir con gente del mundo de las empresas para buscar recursos y ahí el poder y lobby israelí es muy poderoso, son elementos que hay que tener en cuenta. La duda respecto de cómo se valora la Monarquía por parte del Gobierno. Una serie de situaciones que son un precedente de lo que va a ocurrir en Nueva York”.

Analizamos una nueva semana política con Marco Moreno, Director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones Universidad Central.

Ha habido discusión en cuanto a si sería conveniente o no que el presidente decidiera referirse al fallido proceso constitucional que impulsó su administración.

“El presidente Boric está tratando de instalar un liderazgo regional. Yo creo que no puede no hablar de eso y hacer alusión a que no se ha cerrado y el proceso sigue abierto. Habla de que estamos encausando nuestros problemas resolviendo lo constitucional. También el conflicto en Europa, la guerra, los derechos humanos que para el Gobierno es muy importante. La acusación a Venezuela y la visión latinoamericanista haciendo guiños al discurso de Salvador Allende”.

Por otra parte, también viajó junto al presidente, el ministro de Hacienda.

“Es tarea difícil la que tiene el ministro Marcel que va a levantar recursos, es complicado invertir en Chile por el escenario de incertidumbre, no tenemos reglas claras, estamos con una Constitución que está funcionando de facto que la gente planteó cambiarla. Las encuestas señalan que debiera haber un nuevo plebiscito de entrada y el mecanismo en que se realizará. No hay acuerdo sobre esto, las conversaciones se retoman el viernes. La posibilidad de invertir y desarrollar negocios es difícil. La tarea del ministro Marcel se hace difícil por el clima de incertidumbre en Chile”.