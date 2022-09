Conoce la "Mejor Empanada Stgo. 2022": "La masita de deshace en la boca, un pino equilibrado"

Círculo de Cronistas Gastronómicos de Chile elige las mejores empanadas de pino de la Región Metropolitana. Entre las premiadas se encuentran las de los locales “Rosalía”, “Doña Cata” y “Don Guille”.

Revisa la entrevista a Loreto Gatica, Periodista Gastronómica, parte del Círculo de Cronistas Gastronómicos de Chile.

Como ha sido habitual en vísperas de Fiestas Patrias, el Círculo de Cronistas Gastronómicos de Chile con el apoyo de “Gato”, realizó una evaluación de las empanadas que se ofrecen en distintos sectores de la capital.

La degustación a ciegas se efectuó en el Hotel Crowne Plaza Santiago, donde el foco fueron los locales capitalinos.

“Probamos 60 empanadas de una cata a ciegas. Cada uno va y compra más o menos las empanadas que cumplen con ciertos estándares, no avisamos. Nos sentamos, probamos y se eligen de acuerdo a ciertos criterios las 10 mejores”.

Las empanadas fueron calificadas dentro de una escala de 1 a 7, atendiendo a la calidad de los ingredientes –tanto de la masa como del pino− y al aspecto general de cada producto.

“Hacemos distintas mesas de 4 personas. Se van tomando apuntes, probamos el corazón y la punta. Uno lleva diez o doce años comiendo como profesional”.

“Ganó la amasadera Rosalía. Ya no quedan para el 18, quedan para el 19. En la primera tanda no la probé, pero cuando la vi y la probé algo me recorrió el cuerpo, supe que sería la ganadora. La masita se deshace en la boca, un pino equilibrado. Una aceituna con cuerpo”.