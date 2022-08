Ingeniero en Transporte y Metro de Santiago: "Me preocupa que no haya prevención de fallas"

Las estaciones Cementerios, Einstein, Dorsal, Zapadores y Vespucio Norte de la Línea 2 del Metro de Santiago seguirán cerradas la mañana de este miércoles, debido a los trabajos para retirar de las vías un tren que descarrilló sin pasajeros.

Metro de Santiago informó que este miércoles, el servicio de la Línea 2 funcionará sólo entre estaciones La Cisterna a Cerro Blanco, debido a que continuarán los trabajos para retirar un tren de las vías.

Revisa la entrevista al Ingeniero Investigador en Transporte, Francisco Fresard.

“Hay que distinguir dos cosas: la falla en sí misma y el caos que genera una línea de metro. El metro de Santiago es uno de los mejores del mundo, tiene tasas de falla muy bajas. Nuestra red es pequeña y bastante moderna. Las fallas operativas usuales probablemente las tengan resueltas, me preocupa que cada cierto tiempo haya fallas no previstas, no hay prevención de fallas. Hay que pensar en lo que podría ocurrir”.

“Esto ocurrió durante la madrugada, es el periodo en que el metro está sin pasajeros, las reparaciones se hacen en estos periodos. En general tiene dos formas de operar: piloto automático o manual”.