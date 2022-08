Américo lanza su single "La Culpa": "Es una cumbia muy romántica con un aire ranchero"

“Cuidemos el amor, porque el sufrimiento por la pérdida es enorme y nos enfrenta cara a cara al dolor. La Culpa reúne todo el sentimiento, la emoción, junto al ritmo de la cumbia, esta vez más acústica, más orgánica, y también más tradicional, que duela”.

Américo se alista para lanzar el cuarto corte de su álbum “Cumbia Despechada”, la canción “La Culpa”, del cantautor colombiano Jessi Uribe, una cumbia romántica que cautivará no sólo a sus fanáticos.

Los primeros sencillos de “Cumbia Despechada”: “Júrame”, “Y yo me Voy” y “Aquí Abajo” (del mexicano Christian Nodal), se convirtieron rápidamente en éxitos. Ahora el turno es de “La Culpa”, que según Américo es “una canción romántica, sencilla pero llena de sentimiento, pérdida y dolor por el engaño ocasionado, con el ritmo tradicional de la cumbia, pero más orgánica. La verdad es que es una canción muy bonita, me cautivó la forma elegante en que está escrita, la línea melódica es exquisita. Es una canción irresistible. Desde la primera vez que la escuché hasta ahora, me sigue emocionando”.

Y aclara: “La Culpa es un nombre potente, al leer el título ya te imaginas la historia. Jessi Uribe es tremendo, escribe desde el fondo de su corazón. Muchos artistas han grabado sus canciones, entre ellos Cristian Nodal. Jessi sabe muy bien lo que hace, es de los mejores del popular ranchero”.

Después de su exitosa gira “Américo en América” que lo llevó a países como Estados Unidos, Canadá y gran parte de Latinoamérica; anuncia dos masivos shows para agosto próximo en Santiago (18 agosto, Teatro Coliseo) y Punta Arenas (21 de agosto, Gimnasio Instituto Don Bosco) junto al uruguayo Lucas Sugo, shows en los que el artista ariqueño se prepara para estrenar en vivo “La Culpa”.