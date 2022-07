Gerenta de Whatsapp nos ayuda a proteger nuestras cuentas de eventuales usurpaciones

Para mantener siempre seguro tu teléfono y dispositivos móviles, te explicamos cómo y por qué deberías activar algunas funciones de WhatsApp, como la verificación en dos pasos y el desbloqueo de huella dactilar o reconocimiento facial de la aplicación de mensajería.

Para poder entender mejor la aplicación de mensajería, tomamos contacto con Paloma Szerman, Gerenta de Políticas Públicas de Whatsapp América Latina.

“Nos parece importante aclarar que estos incidentes que ocurren no son hackeos en el punto de vista tecnológico. No permite el uso del servicio con fines ilícitos o no autorizados, tiene la tecnología del cifrado de extremo a extremo que protege la privacidad de nuestras conversaciones”.

Además la Gerenta asegura que “whatsapp cuenta con una serie de mecanismos de seguridad y protección que les permite proteger su información y reaccionar ante estos intentos malintencionados”.

¿Qué hacer si me suplantan el WhatsApp?

“Lo más importante es que cuando nos damos cuenta que perdimos el acceso a la cuenta es ponerse en contacto con el equipo de servicio support@whatsapp.com y escribir en español poniendo en el asunto lo que sucedió, incluir el número de teléfono de la cuenta que fue comprometida y escribir con el mayor detalle posible lo que haya sucedido en el cuerpo del correo electrónico. También avisar a los contactos frecuentes”.

“Los usuarios pueden tomar acciones para proteger las cuentas. La más importante es habilitar la verificación en dos pasos, es opcional, pero es importante activarla, es un código o un pin único de seguridad de 6 dígitos. Se va a ajustes, cuenta y ahí eliges esa opción y eliges tu código. Es importante que sea personal y no se comparta con nadie”.