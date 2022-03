Alcalde de Lebu: "Los hechos nos dicen que no se han evitado conflictos por el Estado de Excepción"

En medio del ataque que se registró durante esta mañana en la visita de 6 secretarios de Estado a la Araucanía, entre ellos, la ministra del Interior, Izkia Siches.

El alcade de Lebu y presidente de la Asociación de Municipios de la Provincia de Arauco, Cristián Peña.

Disparos en medio de visita de ministros

“Todo hecho de violencia es condenable, lo hemos visto en las últimas horas, muchos hechos de violencia política. Esto nos conmueve bastante, es una realidad en el territorio de Arauco. Lo más probable es que esto hubiese ocurrido hace un año atrás si alguna otra autoridad hubiese ingresado al territorio en que hoy día sin duda hay grupos que no le interesa el diálogo porque su motivación no es reivindicatoria, esperamos que esto no modifique el deseo del nuevo gobierno de conversar con todos y encontrar respuestas en el diálogo sostenido. Es la única manera para resolver el conflicto”.

Soluciones al conflicto

“Es un remezón, una realidad, no por este hecho por un hecho que viven a diario los habitantes del territorio, donde hay mucha violencia, donde no es tan normal escuchar disparos en la carretera. Esto ocurre habitualmente y hacerse cargo de esta situación tratando de hacer las cosas distintas, ese es el camino. La invitación es a no claudicar”.

“Tenemos que tratar de buscar todas las herramientas posibles, no solo a través de la seguridad, la fuerza si no que además a través de la intervención del Estado, de la coordinación de la policía, la justicia, la Fiscalía y buscar en el diálogo respuestas a través del tiempo”.

La labor en medio del conflicto

“Cuando uno tiene una responsabilidad hay que tomar decisiones osadas, me tocó ir como alcalde a resolver conflictos, conversar con gente que estaba en la carretera o protestando, es nuestra labor. No estábamos acostumbrados a que autoridades de gobierno vinieran a la zona. No creo que sea un error, va a ayudar a entender la situación que vivimos”.

“Hay grupos que no les interesa el diálogo, no tienen motivación reivindicatoria. Los problemas no se resuelven a punta de fusil. Tenemos que abarcar todo lo posible para devolver la paz a este sector”.