Analista Internacional: "Putin está cometiendo una violación flagrante al derecho internacional"

Durante la jornada de ayer, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se dirigió a su país y a la comunidad europea respecto a la invasión de Rusia y la guerra que actualmente afecta a Ucrania.

El mandatario francés aseguró que en Europa se pasó a una nueva era después de la invasión rusa de Ucrania, en la que han muerto más de 2.000 civiles.

Hoy jueves habrá otra mesa de negociación en territorio bielorruso, pero en esta ocasión en Belovézhskaya Puscha, en la región de Brest, más cerca de Polonia.

Para comprender las implicancias de esta segunda mesa de acuerdos, conversamos con Guido Larson, Analista Internacional.

Segunda reunión para generar acuerdos

“Yo soy pesimista respecto de que estas conversaciones deriven en negociaciones que signifiquen una salida política del conflicto. No creo que vaya a terminar después de estas conversaciones. Especulo que se va a conversar las condiciones en terreno y el aspecto humanitario. Espero que deriven en la generación de un corredero humanitario para la salida de personas atrapadas en Ucrania”.

“Hay una instrumentalización política de la negociación con vistas a generar una pausa momentánea en los enfrentamientos para luego retomarlos en el futuro. Tiendo a pensar que están en medidas de corto plazo que puedan incrementar la confianza, pero no hay ninguna razón para pensar de que vayan a derivar en un acuerdo más amplio”.

Salida política al conflicto

“En general muchos de los conflictos se resuelven intentando generar una salida política que no signifique una humillación para el agresor o para una de las partes en juego. Esa no humillación a Putin no la veo por ningún lado”.

“Estamos en una coyuntura histórica sin precedentes, estamos viendo en vivo y en directo lo que podría ser la destrucción del sistema internacional tal cual lo conocíamos hace 80 años”.

“Este es el resultado de una trayectoria histórica de larga data, que se puede rastrear de comienzos del siglo XXI”.

Amenaza nuclear

“Aún cuando haya una probabilidad extremadamente baja de que esto pase a conflicto nuclear, ya eso genera consecuencias de amplia magnitud. El uso de armamento atómico en una situación de conflicto significaría la aniquilación de la civilización humana”.