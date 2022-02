Chileno en Moscú: "Por esta noche o en la madrugada el ejército de Rusia entraría a la capital"

Las tropas rusas cruzaron el punto fronterizo de Vilcha, en la región de Kiev, a 50 kilómetros de la frontera con Bielorrusia, informó hoy el Servicio Guardafrontera de Ucrania.

“Las tropas rusas violaron la frontera estatal. El equipamiento bélico del enemigo cruzó por el punto fronterizo de Vilcha”, informó la entidad, según la cual el Ejército ucraniano plantó batalla al Ejército ruso.

Conflicto Rusia-Ucrania: Tropas rusas a la frontera en la Región de Kiev. Vladimir Putin lanzó una gran operación militar en Ucrania.

¿Cómo se vive este conflicto en Rusia?

Tomamos contacto con Alejandro Klock, chileno en Moscú.

“En Moscú hay calma. Hay menos gente en la calle, lo atribuyo a que estos días son festivos. No hay nada extraordinario, ningún cambio. Se habla de un conflicto armado no de guerra como tal”.

Rusia y Ucrania

“Rusa y Ucrania comparten una historia común, como decía Putin. Hay vínculos históricos y lingüísticos profundos. La gente lo ve con mucha pena, son países hermanos de sangre. Hay una opinión general de que no es algo bueno ni para un lado ni para otro. La gente está cansada de tanto conflicto”.

El conflicto armado

“No sé en qué punto la OTAN pueda colaborar tanto apagando el fuego o echándole más leña. La ayuda que le han brindado a Ucrania ha sido con armamento y elementos de uso cotidiano en un conflicto armado”.

“Es una fosa, se ve abajo pero no se sabe a dónde puede llegar. Ucrania hace frontera con Europa, también quiérase o no, las fronteras de Europa están en riesgo de que esto se pueda ir de las manos. Va a haber un conflicto político y militar largo, no solamente el tema actual”.

¿Nazis de guerra?

“La idea que quedó en la retina de todo el mundo especialmente de los políticos es que hubo un resurgir de grupos ultranacionalistas, había todo tipo de corrientes nacionalistas. Se ondeaban signos de la Alemania Nazi, había una serie de gente involucrada en eso, eso quedó aún en la memoria colectiva de Rusia. Es una herida abierta. Hay una preocupación por el tema, pero dudo que haya nazismo en Ucrania. No es algo generalizado, un calentón del momento”.