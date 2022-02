Conmoción en Chiguayante por padre e hijo postrados: Fueron encontrados muertos en su casa

Un padre y su hijo en condición de postrado fueron encontrados muertos al interior de su domicilio en el sector Manantiales de Chiguayante.

El trágico hallazgo ocurrió 20 días después de que los vecinos los vieran por última vez, y gracias a la visita médica que el personal de Cesfam realizaba al joven.

Tomamos contacto con el alcalde de Chiguayante, Antonio Rivas.

“Lamentamos profundamente esta situación. Tenemos 250 postrados en Chiguayante, tenemos un equipo conformado por químicos farmacéuticos, enfermeras, asistente social, nutricionistas y permanentemente los asistimos. Una vez por semana, con pocos recursos, la salud primaria cuenta con pocos recursos y este es un fenómeno que tiene que ver con el maltrato que tenemos desde los ministerios de salud, cualquiera sea el gobierno. También visitamos a adultos mayores, hacemos entrega de medicamentos, hay una visita permanente a un grupo abultado”.

El hallazgo de los cuerpos

“Los vecinos y dirigentes están bastante conmovidos. El papá no era muy sociable porque tenía que cuidar a su hijo, se quedaba de casa en forma permanente, algunos familiares y vecinos contribuían solidariamente en ayuda de lo que necesitaban. La última visita en la que pudimos conversar con Alejandro y atender a Francisco fue el 25 de enero, a las siguientes no salía nadie, supusimos que por el período estival. Los funcionarios pensaron que no estaba. Hubo señales de insectos alrededor de la casa lo que nos dio una preocupación, como no podíamos ingresar a la casa, se llamó a carabineros. Ellos acudieron al lugar, abrieron la vivienda y se encontraron con ellos en condiciones de total falta de vida”.