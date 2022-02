Dueño Ex Fuente Alemana: "Yo no ando por la vida disparándole a la gente, pero hay que defenderse"

Carlos Siri, dueño de la ex Fuente Alemana en el centro de Santiago, debió repeler con un rifle con balines, a quienes atacaron su local el pasado viernes. Por lo anterior, acusó falta de trabajo por parte de Carabineros, pero emplazó directamente al ministro del Interior, Rodrigo Delgado.

Cabe recordar que este viernes, Siri usó una escopeta para repeler un ataque sufrido en su local, cercano a la Plaza Baquedano, en la capital de la región Metropolitana.

“Hay que contextualizar. Todo esto comenzó el viernes anterior, por tratar de ayudar a una persona para que no le pegaran, al final yo recibí una golpiza de proporciones. Me tiraron extintores, piedras, etc. Para no repetir esto, nosotros decidimos que apenas se empiece a juntar gente en Plaza Baquedano, cerramos”.

“Empiezan a amenazar, a tirar botellas al local, me llaman de abajo, después insultaron, se empezó a abalanzar la gente encima y en un minuto este clímax, acercan extintores y los vacían dentro del local. Algunas personas entraron un poco en pánico, empezamos a sacar a los clientes y nuestro personal por la puerta de atrás. Esto siguió creciendo, llegó un momento en el que íbamos a lo mismo del viernes anterior, fui a buscar a mi oficina un rifle a postones y una pistola a balines. Los empezamos a repeler con eso. La responsabilidad es mía. Tuve que tomar el rife y disparé 5 o 6 postones y ahí se corrieron. Cuando logramos que se retiraran, llegó carabineros”.

“Como quedó todo grabado, sacaron la cámara. Quedan bastantes registros. En el barrio se están tomando registro de varios puntos y según lo van requiriendo, se están tomando”.

“He sido criticado por haber ocupado esto, no estoy orgulloso pero ¿Cuántas veces tengo que recibir una golpiza como la del viernes para defenderme? Si no tengo protección del estado, si no son capaces de prevenir esto, entonces en este minuto ellos ya no eran manifestantes”.

“Yo no ando por la vida disparándole a la gente, no me interesa. Pero si hay que defenderse de actos delictuales que atentan contra tu persona”.