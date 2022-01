Misterioso objeto en Antofagasta: "No se descarta que sea un cuerpo que viene del cielo"

El pasado sábado 15 de enero, se reportó la caída de un objeto anómalo espacial en el sector cordillerano de la región de Antofagasta.

Ante esto, las autoridades regionales hicieron énfasis en la rápida activación de protocolos que permitan realizar mediciones y pruebas para resguardad la seguridad de las personas.

Revisa la entrevista al Segundo Comandante del Cuerpo de Bomberos de Antofagasta, Patricio Maffet.

“Está totalmente lejos de la población, no es de tránsito masivo. Se hicieron las mediciones, no arrojaron parámetros anormales. Hay una hipótesis que tiene 4 posibles escenarios: no se descarta que sea un cuerpo que viene del cielo, a ciencia cierta no llegamos a indicar qué es, sólo hacemos mediciones no peritajes”.

“Hay mucha caída de rayos por problemas climatológicos, entonces hay una variedad de situaciones. Entregamos un informe para que se haga un trabajo”.

“Hay una evidencia de golpe, es algo mínimo, no más allá de 20 cm, no es peligroso, habían índices de radiación normal”.