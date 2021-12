El lunes se realizará la Prueba de Transición Universitaria ¿Cuáles son las recomendaciones?

Foto: AGENCIA UNO

Queda poco tiempo para rendir la Prueba de Transición Universitaria (PTU), experiencia que muchas veces se vive con altos niveles de estrés y ansiedad, debido a la trascendencia que esta medición tiene para concretar metas vinculadas al futuro académico y profesional.

Sin embargo, es posible experimentar este momento desde una mirada más amable, si se logra comprender que la valoración personal no debe depender del puntaje obtenido en esta prueba, pues este depende de múltiples variables que no siempre están asociadas al conocimiento adquirido.

Revisa la entrevista a Bretta Palma, psicopedagoga de la Clínica Santa María.

“Hay que contener la ansiedad y el estrés. Convoco a la familia, a quienes viven con los jóvenes, a veces las expectativas de ellos son más grandes que la de los estudiantes. Mantener la calma y la comunicación”.

“La PTU no es el único camino, hay múltiples opciones, no se acaba el mundo si los resultados no son los que esperaban”.

“Es normal cuando te vas a enfrentar a un proceso desconocido donde vas a ser evaluado, tener ansiedad y nerviosismo”.

Tips: conservar las 8 horas de sueño, alimentación sana y saludable, poder compartir con compañeros y sociabilizar, tratar de evitar estudiar en presencia de personas que te hagan sentir amenazado, tomar sol por la vitamina D y trasnochar máximo un día a la semana”.