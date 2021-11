Pan a $2.000 el kilo en Calama: ¿Qué pasa con estas alzas en el resto del país?

Foto: AGENCIA UNO

A partir de este lunes, el kilo de pan se comenzará a comercializar en $2 mil en Calama, región de Antofagasta.

La determinación fue confirmada por la Asociación de Panaderías y Amasanderías, que cuenta con 35 integrantes.

Según indicaron, la razón tras esta decisión obedece a que en los últimos meses se han registrado alzas en los insumos de preparación.

Para hablar sobre este tema, tomamos contacto con Juan Mandiburu, Pdte. Asociación Gremial de Industriales del Pan (INDUPAN).

“El tema del precio del pan vine de hace un mes. Es relativo de cada panadería, cada sector, cada comuna. Tienen distintos costos. Lo que me preocupa es lo que pasó en Calama”.

“No tenemos registrado que en Calama hay una Asociación Gremial de Panaderos. Lo que ellos hicieron me parece de suma gravedad. No pueden ponerse de acuerdo con los precios, no corresponde a la libertad de comercio”.

“Espero que no siga subiendo el tema de la harina. Hay más consumo de trigo que producción. No creo que el pan llegue a dos mil pesos en Santiago”.

“En septiembre, octubre baja el consumo de pan en Chile. Es difícil calcular si baja la venta o no, es una cuestión estacionaria”.