La cantante, Fabiana Cantilo vuelve a Chile: "Llega el que no se cansa y yo no me canso nunca"

En una nueva edición de Entrevistas Bio Bio Tv, se conversó con la cantante argentina Fabiana Cantilo. Quién es considerada una de las voces femeninas más influyentes del rock en su país.

La intérprete de “Nada es para siempre (1995)”, “Fue amor (2005)” y “Una vez más (2011)”, etc, volverá a Chile con toda la energía para presentarse en cuatro regiones del país: El 2 de febrero en Concepción; el 4 en Puerto Varas; el 7 en Valdivia; y el 8 de febrero en Temuco.

“Vamos a estos lugares costeros que me encantan” mencionó la cantante, mientras compartió la anécdota de que se metió al mar en Temuco.

Gira por Chile:

“Ya tengo las maletas lista, me voy el miercoles”.

Con respecto a la recepción del público chileno en sus presentaciones, Fabiana ha sentido “re buena onda”. También comentó una historia que vivió en el lanzamiento de sus primeros disco, “yo todos los discos los saqué en Chile y Uruguay, pero en un momento tuve una pelea con un señor medio machista, fue en televisión y como que me desaparecieron. Pero volví” explicó, pero añadió que no dirá el nombre de esta persona, ya que no quiere generar polémica “ahora soy budista”.

Durante la entrevista, Cantilo reveló que estrenará su película “Lágrimas de Fuego” en abril, la cual escribió durante seis años. “Es una genialidad absurda, es una tragi-comedia de misterio” comentó.

comillas Yo tengo un lema que dice: Llega el que no se cansa y yo no me canso nunca señores - Fabiana Cantilo

El último disco de la cantante se llama “Cuna de Piedra” el cual salió en 2019. “Es producido por mí, por fin hice lo que quise” declaró haciendo referencia a que en grabaciones pasadas ha discutido con sus productoras porque no la dejan ser totalmente libre “tengo mala fama porque soy muy rebelde” finalizó.

Fabiana comparte que durante la producción de Cuna de Piedra, decidió que lo haría sola y lo logró, pero le costó bastante “no sé si es por ser mujer o por ser insegura” relató mientra repitió su lema: “llega el que no se cansa”.

Éxito de la serie: Amor después del amor

“Yo no quería que se hiciera. Yo no soy Lady Gaga, yo soy Lady vaga. Me encanta estar tirada bajo una palmera” recalcó entre risas. “Me sorprendió el éxito, me lo merezco”.

Finalmente, si quieres obtener más información te invitamos a ver la nota completa en Bio Bio Tv.