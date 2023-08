Tras cuatro meses de paralización: Aún no hay acuerdo entre el Bafona y el Ministerio de las Culturas

El grupo de danza busca homologar sus sueldos con los de la Orquesta de Cámara de Chile.

Después de cuatro meses de paralización, el Ballet Folclórico Nacional (Bafona) y el Ministerio de las Culturas continúan sin llegar a acuerdo. El grupo de danza busca homologar sus sueldos con los de la Orquesta de Cámara de Chile.

Por otra parte, por los 70 años de la muerte del dictador ruso, Iósif Stalin, este viernes 4 de agosto se estrenará en Chile la obra más célebre del autor chileno-italiano Gastón Salvatore. Es dirigida por Jesús Urqueta y la puesta pone en la piel de este personaje histórico al actor Sergio Hernández, quien comparte el escenario con Daniel Antivilo.

La obra se estrenó originalmente en 1987, en el prestigioso Teatro Schiller de Berlín, presentándote con gran éxito a nivel mundial hasta la década de los noventa.

Asimismo, el cantante británico, James Blunt, anunció su nuevo disco, titulado Who We Used To Be, que se podrá reproducir desde el 27 de octubre y incluirá su más reciente sencillo, “Beside You’. Su nueva obra musical sigue a su reciente colección de grandes éxitos, que se convirtió en oro vendiendo más de 100.000 copias.