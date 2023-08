Mara Barros, por primera vez en Chile: "Ser la corista de Sabina es el mejor trabajo del mundo"

Mara Barros, destacada cantante y compositora de nivel mundial se presentará el próximo 3 de agosto en Club Chocolate. La artista es reconocida por ser parte fundamental de la banda de Joaquín Sabina y luego de agotar sus fechas en Argentina llega a Chile para deleitar a todos los sabineros con su talento en formato solista.

La voz de los coros de Sabina

“Es mi primera vez, llevo como 14 años de corista con Sabina pero ahora que vengo en solitario, estoy nerviosa. Él es un artista muy generoso, nos da mucho espacio en la banda, especialmente a tres miembros que también son vocalistas y más especial conmigo, me invita a cantar, bailar, a hacer duetos, a cantar como solistas. Es el jefe más generoso, nos da la oportunidad como artistas”, comenta Mara.

La cantante y compositora profundizó en esta relación de la cual incluso han salido colaboraciones entre ambos artistas. Sabina le regaló una canción y le ayudó con la portada de su segundo álbum. “Se respira Sabina por todas partes”, asegura.

Sobre su carrera comenta su enfado con la industria por hablar de arte y querer separarlo de los números. “Ahora lo llevaría mejor, pero no supe gestionarlo”, comenta sobre lo que la alejó de querer seguir creando.

Hoy con tres álbumes y una voz icónica, asegura que ve las cosas desde una mejor perspectiva. “Este disco, el último lo he hecho yo sola”.

“Ser la corista de Sabina es el mejor trabajo del mundo, más si te pasa como a mí que era muy admiradora de su obra”.

Su encuentro con Camilo Sesto

En medio de su carrera Mara se ha ido encontrando con la historia, su padre reemplazó a Camilo Sesto en el musical Jesucristo Superstar y posteriormente ella pudo conocer al ídolo y trabajar con él.

“Fue una experiencia corta lamentablemente para mí. Trabajé en medio de las pausas de las giras con Sabina. Lo hice por pura emoción, todo en la vida es cerrar círculos”, explica sobre cómo entrelazó todo en medio de su carrera musical.

“El factor suerte hay que tenerlo en cuenta, ser justa y darle gracias a la vida. Siempre me ha acompañado. No se le da a todo el mundo, quiero ser justa con mi sacrificio, he estudiado e invertido mucho esfuerzo. Hay que saber estar atento a las señales”, dice.

La música folclórica

La cantante nos comentó sobre el porqué ha apuntado a una carrera de homenaje de culturas musicales y lo muy conectada que se sienta con esos sonidos.

“Siempre estaré orgullosa de que me recuerden como la corista de Sabina, qué lujo”, cierra.

Coordenadas del Show:

Las entradas disponibles para el concierto de Mara Barros en el Club Chocolate ya están disponibles a través de Passline.

Fecha: 3 de agosto.

Lugar: Club Chocolate.

Ernesto Pinto Lagarrigue 192, Recoleta, Región Metropolitana.

Hora de inicio: 20:30 apertura, 21:00 horas show.