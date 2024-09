Multifacéticos y estrategas: expertos y fanáticos valoran colaboración de Andrea Bocelli y Karol G

VER RESUMEN Resumen automático generado con Inteligencia Artificial La colaboración entre Andrea Bocelli y Karol G en una nueva versión de “Vivo por ella” ha generado opiniones divididas, destacando la frescura de sus voces y su capacidad para atraer a distintas audiencias y generaciones. A pesar de las críticas de algunos, las fanáticas de Karol G celebraron el inesperado dueto. Tanto la presidenta del Team Bichotas G de Chile como el director de Revista La Máquina elogiaron la elección de colaboraciones de ambas estrellas. Esta canción forma parte del nuevo disco de Bocelli, que incluirá duetos con reconocidos artistas como Dua Lipa, Jennifer Lopez, Celine Dion, Laura Pausini, Ariana Grande, Mark Anthony y Stevie Wonder, y ya está disponible en plataformas musicales junto a su videoclip en Youtube. Desarrollado por BioBioChile

Opiniones divididas generó la colaboración de Andrea Bocelli y Karol G, quienes llevaron a cabo una versión de “Vivo por ella”. En la pieza musical se escuchan timbres de voz renovados que invitan a distintas audiencias y generaciones.

Pese a que muchas personas no les gustó este junte musical, a las fanáticas de Karol G les encantó. La presidenta del Team Bichotas G de Chile, Pauli Rivera, aseguró que “es una colaboración que no esperábamos y que no sabíamos que necesitábamos”.

Por su parte, el director de Revista La Máquina, Nelson González, planteó que “Karol G es una artista que siempre se ha destacado por ser muy interdisciplinaria, multifacética, y afortunadamente sabe elegir muy bien sus colaboraciones”.

“Andrea Bocelli, también, es una estratega a la hora de elegir a los artistas que colaboran con él”, agregó.

Esta canción se enmarca en el nuevo disco de Andrea Bocelli, un álbum de colaboraciones que verá la luz el 25 de octubre. En este vendrán duetos con Dua Lipa, Jennifer Lopez, Celine Dion, Laura Pausini, Ariana Grande, Mark Anthony, Stevie Wonder y muchos artistas más.

Así, la nueva versión de “Vivo por ella” junto a Karol G ya está disponible en todas las plataformas musicales y, también, cuenta con un videoclip disponible en Youtube.