Olga Tañon vuelve con su show a nuestro país: "Quiero que la gente baile, hasta con la escoba"

La cantante puertorriqueña Olga Tañon se presenta esta noche en el Movistar Arena, buscando replicar lo vivido hace un año donde hizo bailar a más de 15 mil personas que asistieron.

La artista lleva 38 años de carrera peregrinando por la música, lo que en conversación con Radio Bío Bío define en un concepto: “La gente que no tiene la capacidad de aprender en este ambiente está perdido. He sido muy afortunada cantar no solo el merengue, sino lo que siempre me ha apasionado que es la balada y la gente lo aceptó“.

Sobre qué sorpresas habrá para la gente, la caribeña promete sorpresas: “Va a haber bailarines por todos lados, dos bandas. Quiero que la gente baile y el que viene solo, que traiga la escoba y baile con la escoba, será un party“.

Sheeena Easton quien estuvo en el Festival de Viña de 1984, vuelve a nuestro país, la artista estará en Viña del Mar en el Casino Enyoy, el 16 de marzo y en Santiago en el centro de eventos Metropolitan el 17 del mismo mes.

