Masquemusica y debut en Lollapalooza 2023: "Se abrieron espacios a las mujeres que antes no existían"

En 2020 debutó como solista con el lanzamiento de “Tu Tiempo” pero cuenta con más de 15 años de trayectoria en donde ha colaborado con grandes exponentes artísticos como Gepe, Sastre y Bronko Yotte, con quien mantiene un proyecto musical que incluso la llevó a grandes escenarios nacionales y en el extranjero.

Hablamos de Macarena Campos más conocida como “Masquemusica”, que tras el lanzamiento de su carrera en solo ha seguido explorando nuevos estilos y géneros musicales que presentará en la nueva edición del Festival Lollapalooza 2023 en donde tendrá a su cargo abrir la segunda jornada del evento.

En una nueva edición de Espectáculos, la periodista Camila Arcos conversó junto a la cantautora nacional respecto a este nuevo desafió en su carrera, sus inicios en solitario y las proyecciones de la escena musical de las mujeres en Chile.

Carrera Solista

“Desde muy chica canto y a los 19 empecé a cantar en la universidad con Bronko Yotte que es un amigo con el que llevo 17 años haciéndolo y también trabajé en Canal 13, en prensa y descubrí otros talentos. Tenía estas ganas de cantar y llegó un momento en que sentí que debía dedicarme 100% a esto y lo dejé todo”.

Y sobre su debut como solista en 2020 con “Tu tiempo”, expresó: “Me la hice a mí misma, cuando estaba en canal 13 y yo quería hacer lo que sentía. Quería desahogarme y conectó con muchas personas, ha hecho que gente renuncie a su pega, arme sus pymes, se vaya del país y es increíble lo que pasa con la música”.

“Me di cuenta que lo que necesitaba era contar mis historias, cantar cosas que me pasaran y además estaba atravesando un proceso súper complicado en lo personal, estaba en una relación tambaleando, quería luchar por eso pero por otro lado ya estaba agotada. Empecé a escribir y un amigo me ayudó a producir y grabar las canciones. Ese fue como el empujón, yo no tenía nada ni Youtube ni Spotify”.

“Uno tiene que invertir en buenas canciones, estudios de grabaciones y videoclips. Ha sido todo un camino conociendo gente, trabajando y de aquí a Lollapalooza espero lanzar algunas canciones más para que la gente me siga conociendo”, complementó.

Lollapalooza 2023

“Siento que es una responsabilidad también abrir ese día del Lolla y estamos con mi equipo dispuestos a sorprenderlos con la música ya que estamos trabajando desde que supimos de la noticia y fue 4 días antes del lanzamiento del lineup. Yo pensaba en ese momento que iba a tocar en Primavera por que era lo que venía”, sostuvo.

E insistió: “Ahora ir es como un sueño e increíble poder mostrar mi música y mi proyecto. Es una oportunidad hermosa y estoy demasiado feliz por que siento que eso va a llevar mis canciones a más gente y quiero tocar por Chile este año.

“Somos poquitas las cantantes chilenas que vamos pero hay que estar contentos por qué no siempre pasa que inviten a tantas mujeres, si no que son más bandas y sabemos que en chile la historia es más masculina pero que se abran a más sonidos es bueno”, persistió.

La escena musical femenina y los desafíos

“Lo complejo es darse cuenta de que hay que invertir y para hacerlo necesitas generar. Cuesta hacerlo cuando no eres tan conocido, tienes que llegar a un nivel donde se puede estar tranquilo en lo económico. Es un camino largo y hay gente que no tiene paciencia ya que es trabajo en equipo y las ganas de seguir haciendo las cosas bien. Hoy se están abriendo espacio para las mujeres que antes no existían”.

“Lo que me propuse fue poder colaborar con otras artistas que no tenían visibilidad. Hay muchas chicas que están haciendo música hace mucho tiempo y ampliar la escena no es solo invitar a cantar alguien contigo. La nueva generación de música ha hecho eso y todas tenemos súper buena onda. Ha sido vital en esta nueva época de la música sobre todo en las mujeres”, aseguró.

E insistió: “Tienes que ser empoderada pero también hay cosas que te dan pena y uno tiene que salir adelante. Siento que conmigo y frente a mis canciones, tengo una comunicación con el público súper cercana, ellos saben todo y es súper lindo también. Mi nombre siento que me identifica por qué son más que canciones, tienen un mensaje y ha logrado conectar, lo que me tiene demasiado feliz”.

