Lola Índigo presenta "El Dragón": "Somos una generación de mujeres muy valientes en la música"

La destacada artista española Lola Índigo está de vuelta en Chile y pese a que no es para un concierto ya adelantó que se encuentra trabajando en un nuevo tour y en su siguiente álbum musical.

Se trata de el “El Dragón” y tendrá la misión de preceder el éxito de su más reciente gira, “La Niña Tour”, la cual llevó a la cantante por todo España y con una parada especial en Italia y en el Lollapalooza 2022 de Argentina.

En una nueva edición de Espectáculos, conversamos con la interprete sobre sus nuevos proyectos, un repaso por su prometedora carrera y los desafíos que implica la industria musical para las mujeres.

“El Dragón” y próximo concepto musical

“Mi trilogía personal es La Bruja, La Niña y el tercero El Dragón. Lo he tenido bastante claro y siempre voy en anticipado al nombre del próximo álbum. Hay todo un proceso de rodar videos, diseñar el arte y lleva mucho tiempo en mi cabeza”, detalló.

Respecto a un próximo regreso a los escenarios de Chile, señaló: “Para el 2023 puede ser, al final del verano pero no quiero dar una fecha concreta pero les diré lugar, hora, fecha, donde encontrar los tickets. La vamos a romper como siempre, con mucho baile y todos los temas que quiero compartir”.

“Ahora me dedico full al álbum y la visual, el arte del disco físicos y los videos que me quedan por rodar”, destacó.

Tras el fin de la era de “La Niña” la interprete estrenó las canciones “Toy Story” y “ABC“, las cuales cuentan con todo un trasfondo personal. “Me pilló en una época de mi vida confusa, en las relaciones no he tenido mucha suerte y no me he atrevido a contarlo de una manera triste en mis canciones”.

“Me cuesta ponerme triste para escribir, la música para mi es mi terapia”, persistió.

Sobre su más reciente documental autobiográfico, la artista expresó: “Es lo mejor que he hecho en estos 5 años de carrera. Cuenta muchas cosas y cualquier mujer que está en el proceso de descubrimiento personal puede sentirse identificada”.

Presencia femenina en la industria

“Diskoteka” es algo más de lo reciente de Lola Índigo, una pieza bailable con la destacada cantante colombiana María Becerra a quien señala admirar muchísimo por su trabajo en la industria musical. “Ella es la inspiración, un talento y de las personas más rápidas que he visto en el estudio”.

“Tengo un montón de amigas que escriben, producen, dirigen sus shows y sus video. Somos una generación de mujeres muy valientes, con un montón de propuestas diferentes y estamos en la lucha de que se sepa y que no se ponga en duda”, complementó.

Y agregó: “En Los 40 Music Awards sentí muy valoradas a las mujeres, se nos dio un espacio para hacer el show que se nos diera la gana a cada una y se notó mucho el hambre que tenemos”.

El reconocimiento a su equipo

“Si no hubiese tenido la suerte de tener un equipo de amigos seguramente no seguiría haciendo música. Admiro mucho el trabajo de todos y es fundamental para mí que se aprecie el mundo de la danza”, dijo.

Además se refirió a su más reciente premio a Mejor Artista en Directo en los 40 Music Awards. “No lo esperábamos para nada y fue un momento de felicidad tan hermoso el estar allí todos. Hemos estado invirtiendo en llevar muchos bailarines y le hemos apostado full a la danza”.

A continuación, revisa la entrevista completa junto a la periodista Camila Arcos en Bio Bio TV.