Caso 63 llega a su última temporada: "Los fanáticos van a encontrar explicaciones de lo que pasó"

La tercera y última temporada del exitoso podcast Caso 63 ya está disponible en Spotify.

A partir de este 18 de octubre, tendremos las respuestas sobre el final de la historia.

18 de octubre de 2022.

Tras un camino de dos años y medio, los viajes en el tiempo del podcast original de Spotify, Caso 63, llegan a su fin. Después de que la Dra. Aldunate regresara en la temporada dos a tratar de detener la más grande pandemia provocada por el virus Pegaso, a partir del día de hoy los usuarios de Spotify serán testigos de la épica conclusión con la tercera y última temporada.

A través de 10 capítulos, los fans continuarán buscando que alguien sea capaz de detener a María Beitía y salvar a la humanidad. Desde Roma, este viaje comienza en una nueva línea temporal que ayudará a descifrar muchas preguntas que quedaron abiertas durante la temporada dos y, a través de Pedro Roiter y Elisa Aldunate, los fanáticos tendrán respuesta a esos acontecimientos.

Creado por el guionista y escritor Julio Rojas, y protagonizado por los actores chilenos Antonia Zegers y Néstor Cantillana, este podcast chileno se ha convertido en un fenómeno global, y después de liderar los rankings internacionales de los podcasts más escuchados en México, Chile, Colombia, Argentina y Estados Unidos, esta tercera temporada dará a los fans un gran final.

Revisa la entrevista a los actores Antonia Zegers y Néstor Cantillana y a Julio Rojas, creador de Caso 63.

Néstor: “Siempre es un placer trabajar con la Antonia, así que es muy grato en el formato que sea: teatro, cine, televisión, audioserie en este caso, fantástico. Un regalo del cielo, así que estamos contentos por ese lado y esta tercera temporada es una locura”.

Antonia: “Yo nunca había hecho algo aparentemente solo con la voz porque corroboré que no es la voz no más lo que está en juego, mi trabajo involucra todo de todas maneras, fue muy bonito, yo no sabía cómo lo iba a hacer. Nunca había hecho algo así pero el guión es tan bueno, la historia es tan potente que inmediatamente yo estaba adentro. Fue bonito corroborar que este oficio es completo sin importar el formato, está todo en juego”.

La génesis de Caso 63

Antonia: “La génesis de Caso 63, es decir, lo que pasó ese 2020 tiñe la historia hacia adelante no sólo en su contenido, si no, en su manera de hacerse. La primera temporada la grabamos cuando no había futuro, era como abril, mayo del 2020. Estábamos todos muy asustados, nosotros encerrados en la casa sin poder trabajar. Las artes escénicas se fueron para la casa y esto nace de la resiliencia del arte, de la necesidad del ser humano de seguir contando historias en cualquier contexto”.

“Empezamos a grabar esta serie, nos juntábamos una vez a la semana a las doce de la noche con un estudio que nos mandaron de la radio, que cabía mi cabeza, lo mismo Néstor, hacíamos una reunión de zoom y nos poníamos a grabar esta historia, que no era si no, premoniciones de lo que venía. Cuando Julio escribió la primera temporada, todavía no habían mutaciones del virus, ni vacunas. Y todas las temporadas han sido así, como siembras y susurros, como dice el mismo Caso 63, eso también nos toma y a los auditores también, es demasiado potente el tema de las premoniciones de esta serie”.

Néstor: “Desde el encierro a ahora que ya el coronavirus pareciera darnos tregua, pero aparece ahora la amenaza nuclear que nos vuelve a poner en un estado de incertidumbre. El arte y los artistas no nos podemos detener. Siempre existe la necesidad y la urgencia de la ficción, de contar historias. Nosotros como seres humanos estamos condicionados para escuchar y contarnos historias y que eso sea suficiente”.

Éxito internacional

Néstor: “Cuando Julio nos invitó a este proyecto, leímos esa primera temporada y era algo totalmente nuevo, nunca había leído algo similar, era un desafío. Este formato y esta historia tiene estos condimentos de ciencia ficción y al mismo tiempo de realidad, era un poco fascinante pero daba un poco de susto. Ha sido una experiencia placentera, ha sido bkn, siento orgullo de que ha ido creciendo cada vez más. Es de las ficciones más escuchadas en el mundo, que todo esto nazca de Chile donde hay gente tan talentosa en términos creativos, el diseño sonoro de esta serie que también se pega un salto cuántico, es fantástico. Tenemos gente talentosa y valiosa en nuestro país y creo que eso está dando resultados y dando de que hablar en el mundo”.

Antonia: “En Latinoamérica la brecha del acento no importa nada, es tan potente el contenido, está tan bien hecha. Cachar que en Argentina, en México y en Colombia la rompe. Las reacciones de la gente es más allá del acento, es la potencia de la historia y por lo bien hecha que está. Es un enorme orgullo y honor ser parte de esta aventura que partió tan llena de incertidumbre y que hoy vuela con las preciosas alas que hoy vemos”.

Caso 63 se ha posicionado como un referente para podcast de ficción, es la primera producción original en español de Spotify que se ha adaptado a varios idiomas, como hindi con Virus 2062, portugués con Paciente 63 y, pronto se estrenará la adaptación en inglés, protagonizada por la actriz ganadora del Premio de la Academia y del Emmy, Julianne Moore, y el actor ganador del Globo de Oro, Oscar Issac.

Su director

Julio: “Siento mucho orgullo, me parece un sueño que una ficción de ciencia ficción, de Latinoamérica, de Chile. Uno piensa que puede hacer un cierto tipo de género pero no competir con los grandes creadores de ciencia ficción, por ejemplo, Christopher Nolan, uno puede generar ciencia ficción desde Chile y que viaje. El formato de Caso 63 permitió eso”.

¿Cómo nació Caso 63?

Julio: “Fue una confluencia de muchos factores. Estaba escribiendo una serie visual que finalmente no llegó a nada. La escribí al comienzo de la pandemia. En ese momento decidí que podía hacer una ficción que tuviera que ver con los miedos que generaba. Y lo otro que pasó es que cuando trabajaba en un servicio de urgencia, yo era dentista. Llegó un día un paciente que me aseguró que venía el fin del mundo y me dio una especie de teoría y reflexión. Después se lo llevaron al psiquiátrico pero quedé pensando “y si hubiera sido verdad lo que dice”, quedé con la sensación de que tenía que contar esta historia”.

El casting

Julio: “Era obvio que tenía que ser Néstor Cantillana y la Antonia Zegers, cuando empezamos. Grabar esto, la sensación del fin del mundo rondaba en todas partes. Eran grabaciones por zoom, en un mundo extraño, eso se traspasó a la grabación y generó un producto bastante irrepetible. Sin estos actores gigantes no hubiera pasado”.

Premio Ondas

Julio Rojas recibe premio Ondas al mejor podcast de ficción de habla hispana por “Caso 63”.

Julio: “Frente al resto de los competidores me sentí orgulloso, no solamente era un premio de Latinoamérica, era un premio que competía con grandes producciones de podcast y documentales. Se estaba premiando una reflexión sobre una historia sobre el futuro. No hay mayor mensaje en estos días vulnerables, de que pueden existir múltiples futuros que nacen desde ahora y uno es partícipe de eso”.

Para los fans

Julio: “Esta tercera temporada nació desde el primer capítulo, sabíamos cómo tenía que terminar. No quisimos hacer más temporadas, es un proceso completo donde los fanáticos van a encontrar las explicaciones de todo lo que pasó, una nueva línea de tiempo y un final sorprendente. Espero que la escuchen y la disfruten”.

Sobre Caso 63

Año 2022. La psiquiatra Elisa Aldunate graba las sesiones de un enigmático paciente, registrado como Caso 63, quien asegura ser un viajero en el tiempo. Lo que comienza como rutinarias sesiones terapéuticas, se transforma rápidamente en un relato que amenaza las fronteras de lo posible y de lo real. Una historia que se mueve libremente entre el futuro y el pasado de dos personajes que, quizás, tienen en sus manos el futuro de la humanidad.