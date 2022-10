Carmen Gloria Bresky y Concierto de Rock latino: "Somos actores que estamos cantando con una banda"

Teatro Nescafé de las Artes continúa con sus noches de música. En esta oportunidad durante este sábado 8 de octubre llega de la mano de Cultura Capital “Concierto Rock Latino: una noche para cantar con el corazón”.

Los actores e intérpretes Carmen Gloria Bresky, Gabriel Urzúa, José Antonio Raffo, Elvira López, Josefina Fiebelkorn, Francisca Walker y Susana Hidalgo desplegarán, junto a banda en vivo, un repaso por memorables exitazos de Charly García, Soda Stereo, Fito Páez, Los Prisioneros, Virus y Los Tres, entre otros artistas.

Para hablar sobre este nuevo desafío musical, visita Bío Bío Tv, Carmen Gloria Bresky.

En cuanto a esta nueva experiencia musical, Carmen Gloria nos cuenta: “Contenta de estar promocionando este concierto único que vamos a hacer en el Teatro Nescafé, me pone un poco nerviosa pero es un nervio rico, es un terreno que no es precisamente donde yo más me manejo que es la actuación, aquí estoy jugando a cantante”.

Proyectos musicales

“Este año me ha tocado estar en proyectos que tengo que cantar. Es maravilloso, siempre me ha gustado cantar. He estado más involucrada directamente a cantar en musicales, como Cecilia, otro concierto de rock pop y La Incondicional. Ahora la invitación es hacer clásicos del rock latino, canciones memorables para muchos. Es un viaje al recuerdo, de nostalgia. Son canciones que a lo largo del tiempo se han seguido escuchando”, dice.

En cuanto a la canción que presentará en este concierto: “A mí me toca “Pronta entrega” de Virus. Somos actores que estamos cantando con una banda de músicos, cantamos en vivo, no está grabado. Va en la interpretación que se da y el toque, su propio sello. Algunos se tratan de acercar al cantante original pero no siempre es así, se da una nueva versión que también es interesante. Volver a cantar con el corazón”.

Y profundizó en que esta experiencia le ha llevado a ver la música de una forma diferente: “Uno cantaba sin saber qué estaba diciendo, ahora uno le da un sentido a la letra”.

“Para mí es un súper regalo estar compartiendo estos proyectos con actores, que admiro mucho como actores y que además se manejan vocalmente de manera maravillosa. En ocasiones hemos tenido Coach, pero como es un trabajo de oficio uno va creciendo como una actriz que canta, conozco más mi aparato vocal, me da menos miedo estar haciendo eso”, cierra.

The Covers

Carmen Gloria Bresky no sólo ha ido experimentando esta faceta musical en el teatro, también fue parte del programa “The Covers” donde le tocó imitar a Gloria Trevi.

“Era difícil, es tiempo de televisión, no mucho tiempo de preparación y había gente que trabajaba como cantante profesional. Entonces uno se sentía medio sola. Uno en el escenario, con el jurado que te evaluaba y tratar de cantar como otra persona. Me lancé y lo pasé súper bien. Yo ya haber estado, no haberme ido altiro, estoy feliz. Me siento orgullosa de haberme atrevido”.

Su trabajo como actriz

Sobre su trayectoria como actriz nos cuenta: “Me entrego a los trabajos sin expectativas de nada, con ganas de conocer al personaje que va a entrar en mí, siendo muy receptiva y nutriéndome de mis compañeros. Me gusta mucho transformarme, hacer personajes y contar historias”.

¿Qué está pendiente por realizar?

“Tengo ene ganas de hacer una villana, villana, he hecho en el tono de comedia pero me gustaría una cosa que no necesariamente se rían conmigo, hacer un thriller psicológico, un personaje con muchas capas”.

Ficha artística:

Presenta Caja Los Andes.

Dirección: Natalia Grez.

Productora: Alessandra Massardo.

Dirección musical: Juan Pablo Ortega.

Diseño integral: Daniela Fresard.

Intérpretes: Josefina Fiebelkorn, Francisca Walker, Elvira López, Susana Hidalgo, José Antonio Raffo.

Gabriel Urzúa, Carmen Gloria Bresky.

Sonido: Jorge Castro.

“Concierto Rock Latino: una noche para cantar con el corazón”

Fecha: sábado 8 de octubre.

Horario: 20:30 horas.

*Valores: 16.000 pesos platea alta y 20.000 pesos platea baja (20% dscto. socios Comunidad de las Artes y Club La Tercera).

*Venta: boletería del teatro y a través del sistema Ticketek.

Consultas: por escrito al whatsapp +56 9 3387 2403 (lunes a viernes de 11:00 a 21:00 horas).

*Valores no incluyen cargo por servicio del sistema Ticketek.

*Descuento Comunidad de las Artes previa inscripción gratuita:

http://www.comunidad-delasartes.com/

*Descuento aplicable con el código disponible en la web de la Comunidad.

*Descuentos no acumulables y/o transferibles.

*Boletería abierta de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas (excepto 14:00 a 15:00). Sábados, domingos y festivos de

11:00 a 19:00 horas (excepto de 15:00 a 16:00 horas).