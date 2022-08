60 años de trayectoria musical: El regreso de la gran Palmenia Pizarro a los escenarios

La cantante nacional Palmenia Pizarro cumplió 60 años de trayectoria musical y la celebración será su regreso a los escenarios tras haber estado ausente dos años. Además, contará con la compañía de grandes artistas nacionales como José Alfredo Fuentes y Buddy Richard. El recital será este 23 de octubre en el Gran Arena Monticello y las entradas siguen disponibles.

Revisa la entrevista a la gran Palmenia Pizarro.

60 años de historia

La interprete de “Cariño Malo” recuerda sus comienzos en el canto a sus 81 años y 6 décadas de trabajo. “Para llegar a la primera grabación yo pase por 3 concursos. Vine a cantar a Santiago a los 10 años desde San Felipe”.

Sobre su genero musical el vals peruano, la artista indica: “A mi me gusta mucho la síncopa del vals y las historias que son muy tristes. Yo soy media triste en el amor”.

“Tengo una manera de vivir muy simple. Extraño mucha gente que ya partió y que estuvo en mis inicios”, destacó.

Paso por México

Palmenia estuvo más de 20 años radicada en México, país donde se desenvolvió en televisión obteniendo un gran reconocimiento artístico. “Lo extraño, realmente allá estuve en un programa muy importante. Toda mi música la presenté en Televisa siempre”.

“Yo empiezo a vocalizar temprano, nunca he cantando doblando en televisión. Yo soy una cantante que canta de verdad, nunca aprendí a doblar”, subrayó.

Artistas nacionales e invitados

Son diversos los artistas chilenos que han expresado su admiración por la gran Palmenia Pizarro, sobre todo como fuente de inspiración.

La reina del vals peruano menciona que: “Para mi ha sido muy importante Luis Jara por que grabé con él un bolero muy bonito de Armando Manzanero en uno de mis discos”.

“Con La Mon Laferte también tuve contacto por que cuando ella aun no estaba en televisión yo la busqué a través de Leo García para que interprete una canción mía en un festival”, dijo.

Además agregó, “A ella le dije que interpretará las canciones y las sintiera del alma. Aprender a interpretar que no es solo cantar.

Respecto a su próximo recital, Palmenia Pizarro menciona que invitará a una de sus grandes imitadoras. “Denise Malebrán va a estar en el concierto mío, yo la invité a cantar por que es muy lindo lo que hace ella”.

El concierto también contará con la participación de los grandes amigos de Palmenia, José Alfredo Fuentes y Buddy Richard. “Ellos van a hacer sus actuaciones cada uno. Somos de los 60 todos, es una época muy linda de los artistas chilenos y me siento orgullosa que asistan”.

Regreso a los escenarios tras la pandemia

Fue precisamente la pandemia la razón por la cual Palmenia se ausentó un tiempo de los escenarios, esta vez la artista nacional promete repasar todos sus grandes éxitos en el Gran Arena Monticello. “Fue triste ese momento, yo me sentía encerrada y quería cantar. Compuse canciones pero me daba tristeza no tener el público, para mi es muy importante tenerlos”.

“Ahora estoy por grabar cuatro valses peruanos y luego voy a grabar un especial romántico de Juan Gabriel”, puntualizó.

El gran regreso de Palmenia Pizarro será desde las 17 horas el 23 de octubre en el Gran Arena Monticello, las entradas están disponibles vía Topticket.