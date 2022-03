12 actrices le cantan al amor en concierto: "Hay una energía súper power, un cruce generacional"

Teatro Nescafé de las Artes junto a Cultura Capital presentarán, en el contexto del mes de la mujer, “Concierto para románticos: Una noche para enamorarse”, este jueves 17 de marzo.

Josefina Fiebelkorn, Antonia Bosman, Vivianne Dietz, Elisa Zulueta, Carmen Zabala, Antonia Santa María, Montserrat Ballarin y Francisca Walker son algunas de las destacadas actrices que forman parte de este elenco femenino, el cual junto a banda en vivo despliega éxitos de Luis Miguel, Myriam Hernández, Gianni Bella y el grupo Mecano, entre otros artistas.

Concierto para románticos: Una noche para enamorarse es dirigido por Alex Waghorn junto a Los Contadores Auditores –Juan Andrés Rivera, Felipe Olivares-, estos últimos responsables de éxitos como “Avalancha” o “Morir de amor”, quienes además estuvieron a cargo del diseño de vestuario y looks de las destacadas actrices.

Para hablar sobre este concierto que destaca lo mejor del cancionero romántico, hablamos con las actrices Josefina Fiebelkorn y Antonia Bosman.

12 destacadas actrices le cantan al amor en concierto

Josefina:“Hay una energía femenina súper power, son canciones románticas donde estamos todas apoyando con coros a las otras, hay una chispa que se produce entre mujeres y no podía ser mejor”.

Antonia: “Los proyectos de puras mujeres tienen una energía distinta, estamos en la era del feminismo, de la mujer y la sororidad. Es lindo poder colaborar con mujeres que no solo por ser mujeres, por lo talentosas y secas que son. Había muchas que no había escuchado cantar”.

La playlist

Josefina: “Me toca cantar “Bella sin Alma” de Ricardo Cochante, es una canción súper potente, habla de la rabia, de la ira, de perder a alguien, que se otro se enamore de otra persona. He vivido experiencias así, me he acercado a lo que puede sentir una mujer celosa y me he agarrado de esas sensaciones volcánicas. La letra es muy increíble, hay muchas versiones de esta canción, elegí una letra en particular que a mi me hace sentido. También me toca cantar “Mujer contra mujer” de Mecano que toca otro aspecto de la frustración amorosa, tiene que ver con no poder decirle al mundo que estás enamorado de una persona o tener la sensación de que estás enamorado de la persona incorrecta. Me conmovió mucho estar cantándola el otro día. Lo que significa cantarlas hoy en día, a propósito de estas letras, una mujer que habla entre el amor de mujeres y lo difícil que puede ser ocultarlo, me conmoví pensando en mis cercanos que tienen una relación así. Todos van a poder acercarse a una canción”.

Antonia: “El amor es un lenguaje universal, todos tenemos amor en la vida. Es súper lindo poder cantar estas canciones que quizás hoy día no se escuchan tanto, quizás se cantan otras cosas también y otros estilos. Es lindo traer la música romántica de los artistas al teatro. Vi toda su serie (Luis Miguel) así que sé lo que estaba sintiendo en el momento que escribió la canción. Me toca cantar “Tengo todo excepto a ti” es una canción linda, triste, a todos nos ha pasado querer tener algo no solo una persona y que sea lo único que falte en tu vida. Querer algo y no tenerlo, es una canción que siento mucho cuando la canto. No me gustaba mucho la música de Luis Miguel porque no soy muy de le época. Me di la oportunidad, me encanta su música, lo encuentro un seco. Es un desafío, la línea melódica es difícil”.

Josefina: “Para todas es un desafío, son canciones de otra generación puestas en hoy, en las voces de nosotras, eso es lo entretenido de este proyecto. Va a ser un cruce generacional importante, antiguamente se interpretaba diferente como a hoy día. Miramos el mundo de otra manera. Me encanta la música romántica, siento que falta Sin Bandera. Estuvimos buscando más canciones y aparecieron un montón, esto debiera durar 5 horas pero no se puede, un concierto con temporadas porque hay infinita música romántica. Nos invitaron a ser parte con una playlist formada, hubo pequeños cambios”.

Actrices Cantantes

Antonia: “Es súper complementario, siento que en lo personal me estoy dedicando 100% a mi música, se compatibiliza increíble. Partí primero como actriz, después me lancé en la música, puedo complementar mi trabajo para interpretar canciones. Es bkn el movimiento que te da la actuación”.

Josefina: “Uno se agarra de ciertas herramientas, soy una actriz que canta, más que una cantante que actúa. Tengo mi música, no he lanzado aún. Hicimos un concierto con Jorge en Conce, después quedé embarazada, nació mi guaguita, hemos estado stand by con el proyecto musical, pero está ahí y queremos que la gente se conecte a lo que nosotros hacemos. Escuchar mi historia”.

Un gobierno feminista

Josefina: “Cuando vi el cambio de mando me sentí esperanzada, muchas mujeres en el gobierno, me parece que por favor todos los astros se junten siempre y estén apoyando y sosteniendo que este nuevo gobierno sea una nueva mirada, oportunidad un nuevo todo para hacer las cosas de otra manera, que es algo que necesitábamos hace mucho tiempo. Esperanzador y emocionante”.

Antonia: “Fue súper esperanzador, creo que es lo que tenía que ser, estamos en una nueva generación. No podemos volver, a las cosas por las que tanto hemos luchado, esperemos que salga todo bien. Si bien son 4 años y no se puede hacer todo, ojalá se vean cambios y sea para mejor. Estoy con mucha ilusión de ver lo que va a pasar y ser parte de este nuevo Chile”.