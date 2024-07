Agustín Laje y la derecha política en Chile: "Tiene que comenzar a recuperar su autoestima"

Durante los últimos años ha ganado terreno la expresión de una nueva ideología política más conservadora y que, sin embargo, mantiene valores de los partidos de derecha en Chile. Se trata de una corriente que recoge el candidato presidencial y líder de Republicanos, José Antonio Kast.

En una nueva edición de Entrevista Bio Bio TV, se conversó con Agustín Laje, escritor y politógo argentino, quien en esta oportunidad analizó la situación política en Chile y entregó sus conclusiones respecto de cómo la política se relaciona con la figura de la familia.

Una nueva ideología de derecha

“Chile ha sido uno de los países que constituía un ejemplo para muchos otros de la región, era uno de los pocos países que nunca cayó dentro del socialismo del siglo XXI, junto con Perú, con Colombia y alguno que otro más, se hablaba incluso del milagro chileno y las derechas en general miraban a Chile como un gran ejemplo, y eso dejó de ser así a partir del año 2019, cuando hay un punto de inflexión, el gobierno piñerista, a mi juicio, terminó ese día y bueno, ya lo demás es historia”, apuntó el escritor.

“Hoy vemos a un presidente muy joven de izquierda que se ha moderado un poco, si lo vemos en los rankings de los presidentes de toda la región, está entre los peores conceptuados por la opinión, sin embargo, aquí en Chile, quizás, los números que él mide no son tan bajos”, agregó.

Por otro lado, actualmente “la derecha chilena se ha movido hasta hace muy poquito tiempo con una lógica propia de la guerra fría, es decir, ha sido una derecha muy quedada en el tiempo, que se enfoca en la economía de mercado y pensaba que con eso bastaba”, enfatizó.

“La derecha se dedicó a hacer cuentas, y la izquierda, mientras tanto, jugó a los cuentos, es decir, mientras la derecha estaba haciendo sumas y restas, mostrando gráficos de barra y confiando en que el consumo generara por sí misma una ideología de derechas, la izquierda entró por el campo de la cultura, habló de historia, habló de conceptos, de sexo y, además, hegemonizó instituciones altamente culturales”, sostuvo.

En este sentido, a la derecha chilena le hace falta “no solamente prometerle a la gente comodidad económica, sino también hablar de temas que están en la arena pública en este momento, y de los cuales la vieja centro-derecha no tenía ningún discurso propio”, y agregó que, “tiene que comenzar a recuperar su autoestima porque ni siquiera tiene un apellido de familia”.

La política y la familia

“Es posible describir seis formas con las cuales hoy la política está atacando a la familia, en este momento en Chile, curiosamente con lo que llaman ley de violencia de género que se va a discutir, uno lo puede interpretar no como una defensa de la mujer, sino como intenciones de atacar a la institución familiar”, analizó.

“Las definiciones sobre el feminismo y la agenda que ha habido en general, creo que es un gran daño que le han hecho a la mujer”, comentó.

“En Argentina por ejemplo, si uno revisa los índices de violencia contra la mujer y los femicidios, va a saber que en tan solo 10 años lo duplicaron”, y añadió que, “todos estamos de acuerdo en que queremos reducir la violencia contra la mujer, el problema no es el fin, es el medio, yo no creo que el feminismo haya constituido una ideología para pacificar la relación entre los sexos”.

“Lo que dicen las estadísticas son que el 99,99% de los hombres de nuestras sociedades no ha violado nunca a nadie, y ni siquiera va a violar a nadie, pero nos han hecho asumir culpas que no eran nuestras por lo que teníamos entre las piernas y con ello no han generado para la mujer un lugar más seguro”, enfatizó.

Entonces, “el feminismo ha sido, digamos, un fanatismo ideológico que ha introducido un conflicto entre los sexos que no ha generado nada bueno ni para la mujer ni para el hombre”, aseveró.

Te invitamos a revisar la entrevista completa en Bio Bio TV.