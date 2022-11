Analista Político: "Qatar busca posición con el deporte y eliminar críticas de los derechos humanos"

Probablemente hoy es el país más comentando en el mundo, se trata de Qatar, la nación árabe en donde se lleva a cabo la Copa Mundial de Fútbol 2022 y que ha implicado un gran desafió para todos los asistentes por las restricciones y normativas que rigen en el Estado.

Una polémica sede desde su designación que ha logrado converger a una diversidad de culturas entre hinchas, deportistas y profesionales que arribaron a la península arábica.

En una nueva edición de Entrevistas BiobioTV, conversamos con el analista política y académico de la Universidad de Valparaíso, Guillermo Holzmann.

¿Cómo es Qatar?

El Estado de Qatar ha potenciado su economía en base al comercio del combustible al poseer la tercera reserva más grande de gas natural y con gran presencia de petróleo en su territorio.

“Es un país millonario, el producto per cápita de Qatar es de aproximadamente 130 mil dólares y Chile está alrededor de los 20 mil para hacer una diferencia. No sigue las tradiciones occidentales, no hay democracia y es una doctrina muy especifica”, explicó el experto.

Y agregó: “Qatar ha logrado establecer un modelo económico y de desarrollo que no está asociado a la democracia. No hay partidos políticos y la libertad de expresión está regulada bajo la interpretación del Corán”.

Asimismo enfatizó en el sistema de monarquía que domina Qatar el cual según su interpretación es muy diferente al occidental en cuanto a libertades individuales, derechos humanos y eventos de gran envergadura como es la Copa Mundial de Fútbol.

“Los habitantes tienen todas las comodidades y lujos, distribuidos de una forma bastante inusual que favorece a quienes tienen el poder. Son condiciones de vida muy envidiables desde el punto occidental pero con falta de libertades”, persistió.

Holzmann destacó el modelo ecónomico que ha desarrollado Qatar en las últimas decadas lo cual le ha permitido abrirse al mundo global sin dejar de lado sus tradiciones y normas. “Logra posicionarse invirtiendo una cantidad de millones de dólares en todos los sistemas tanto hacia Asia como Occidente, lo que lo lleva a ser sede mundial del Fútbol”.

Mundial de Fútbol y choque cultural

“No tiene una sintonía cultural con este deporte. Hay todo un cuestionamiento desde el momento en que la FIFA opta por Qatar. Hay una serie de denuncias de cuanto le costó ser sede y sobre los niveles de corrupción”, zanjó.

Además mencionó que: “Una vez que sepamos quien gana la copa va a hacer que la FIFA tenga que asumir que su sistema o conducción va a tener que dar vuelta de estas acusaciones que va a afectar a una gran parte de su directiva”.

Sobre las condiciones que llevaron a Qatar a ser sede del Mundial, postuló que: “Logra todo esto en una estrategia de largo plazo. Venía buscando posicionamiento a través del deporte y que eso disminuya sus criticas lo de derechos humanos”.

Respecto a posibles incidentes en el evento: “Vamos a tener muchos probablemente dado a los niveles de celebración y comportamiento en occidente. Va a llevar a sanciones de la FIFA y los riesgos de seguridad son bastante altos”.

Derechos Humanos

“Son derechos consagrados en las Naciones Unidas pero hay países que no lo respetan. Hay condiciones laborales que para nosotros son inaceptables pero que los Organismos Internacionales no pueden intervenir por la soberanía de los Estados”, subrayó.

De igual modo se refirió a las condiciones laborales de los trabajadores que construyeron los estadios: “El hecho de que haya una cantidad e fallecidos en la construcción de todo lo que es la infraestructura requerida en un mundial. Para nosotros es un tema que son normales como occidentales pero no para Qatar”.

Acerca de los derechos de las mujeres, indicó: “Tienen que pedirle permiso al marido para todo lo que tiene que hacer. No se manda sola y no tiene la libertad de hacer lo que quiera”.

“Todos los que llegan a Qatar deben acatar las normas que se están implementando”, cerró.

Revisa la entrevista completa junto a Loreto Álvarez en Bio Bio TV.