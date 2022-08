Matrona de Clínica Vespucio: "El bebé debiera tomar leche materna 6 meses de manera exclusiva"

Entre el 1 y 7 de agosto se conmemora la semana mundial de la lactancia materna, un proceso biológico fundamental que ocurre tras el nacimiento de un ser vivo. Sin embargo, aun hay muchos mitos y preguntas, considerando de que no todas las mujeres tienen la misma experiencia.

Conversamos con Catherine González, matrona de la Clínica Vespucio y asesora de lactancia a través de PURLAC. La profesional profundiza más en los beneficios y dificultades que implica brindarle leche materna a un lactante.

“La cantidad de beneficios para el lactante y la madre son múltiples. Para ella en el fondo es como funciona el organismo y fisiológicamente el bebe está conformado para recibir ese tipo de alimento”, destacó.

Respecto a su especialidad González postula que: “Un asesor de lactancia es gente que se preparó para ayudar a las madres. Nos encargamos de difundir y que se visualice. En el área de la salud se demoraron en reconocer que era un apoyo importante”.

Incidencia en la lactancia

La especialista hizo un repaso sobre la incidencia de las mujeres en este proceso, donde cada una lo vive de distinta forma. “Estamos hablando que un gran porcentaje de mujeres a nivel mundial parte súper entusiasmada con la lactancia materna y luego termina desertándola. Después del primer mes de vida el 60% deserta”.

“Tiene que ver con las dificultades que se presentan en la lactancia materna. Desertan desde lo emocional hasta lo físico”, concluyó.

Respecto a las madres que no pueden otorgarles este alimento a sus hijos, González postula que: “Cualquier poquito de leche materna que puedas proporcionarle a tu bebé es una tremenda ayuda por que los que toman solo leche de formula probablemente tengan problemas digestivos mayores”.

“El bebé debiera tomar leche materna 6 meses de manera exclusiva. El destete natural es hasta los 3 o 4 años”, afirmó González.

Técnica y postura

La matrona enfatizó en el aprendizaje que debe tener toda madre al momento de lactar, un proceso que comienza las primeras horas que nace el bebé. “La madre tiene que comer un abanico de alimentos que ojalá sean los más naturales posibles”.

“Respecto a la postura una tiene que tener cierta noción de como es su anatomía. Es bueno apoyarse de un cojín de lactancia”, señaló.

Complicaciones y dolores

Catherine González concluye que a pesar que algunos dolores al momento de lactar están normalizados, no son un buen indicio y deben ser tratados con el especialista correspondiente. “El dolor es un síntoma y te puede advertir que algo no está bien, es muy común pero no es normal y hay que abordarlo”.

“La mayoría de los problemas son por mal acople. Si el bebé no está bien acoplado no hay buen vaciamiento y se genera mastitis”, subrayó.

Para finalizar la profesional agregó que la lactancia es un proceso donde la mujer requiere de contención tanto de su entorno familiar como médico. “Hay que entender que cuando una madre tiene dificultad de lactancia, el riesgo que se deteriore su parte psicoemocional es muy fuerte”.

Para conocer más sobre el proceso de lactancia materna revisa la entrevista a la matrona Catherine González para BioBioTV.