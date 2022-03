Daniela "Leona" Asenjo: "En mi mente no pasa nada más que ser campeona del mundo"

Una de las grandes deportistas que hay dentro del boxeo nacional es Daniela “Leona” Asenjo, campeona chilena y latinoamericana en peso Súper Mosca.

Por estos días, Asenjo ya está lista y cada vez más cerca de pelear por el título mundial Súper Mosca de la AMB frente a la mexicana Maribel “Pantera” Ramírez, en un duelo que se disputará el 9 de abril en el Gran Arena Monticello.

Sobre sus inicios en el deporte, el camino que ha recorrido y el enfrentamiento por el título conversamos con Daniela Asenjo, en Entrevistas Bío Bío TV.

“Yo conocí el deporte recién a los 18 años, antes de eso en mi vida nunca fui deportista. Conocí el kickboxing, luego el boxeo y me enamoré de esto, me apasionó desde el primer momento”.

“Hice dos años de carrera amateur y en el 2012 junto a Alejandro, mi entrenador, tomamos la decisión de debutar como profesional. Me convertí en la segunda mujer profesional chilena”.

“Ha sido una apuesta los 10 años que llevo carrera como profesional y donde he logrado hacer 16 combates. Es muy complicado hacer deporte profesional en el país y sobretodo boxeo profesional, porque somos muy pocas”.

“Mis sparring siempre en un inicio fueron con hombres, porque no había mujeres en el boxeo”.

“A comparación de otros países, en Chile en boxeo y en los deportes de contacto en general todavía estamos en pañales, no tiene el auge que tiene en otras partes”.

La dedicación al boxeo

“Recién el año 2018 dejé mi trabajo, soy psicopedagoga de profesión. Toda mi vida mientras estudiaba, trabajaba y entrenaba hacía todo a la vez, el año 2018 cuando disputé el título chileno justo tuve la opción de entrenarme bien como una profesional del deporte”.

“Fue ahí en que aseguré que dejaría todo, renuncié y dije que me dedicaría completamente al boxeo. Sin duda ha sido la mejor decisión de mi vida”.

La pelea contra la “Pantera”

“Es por fin mi chance de ser campeona del mundo, es una oportunidad que no voy a dejar pasar. He estado entrenando muchísimo estos dos años que quizás se han aplazado, pero al contrario de desanimarme he entrenado el doble”.

“No sé como se va a dar ese día, pero en mi mente no pasa nada más que ser campeona del mundo. Creo que lo merezco porque he luchado mucho por esto, no es solo un sueño”.

Escucha la entrevista a Daniela Asenjo, boxeadora chilena.