Efemérides: El 1 de febrero de 2003 ocurre el accidente del transbordador espacial Columbia

Un día como hoy, 1 de febrero, pero hace 21 años ocurrió el accidente del transbordador espacial Columbia. El cual lamentablemente ocasionó la muerte de los siete miembros de la tripulación.

Transbordadores espaciales:

Los transbordadores fueron diseñados para que sean reutilizables (a diferencia de las naves), por lo que su misión era despegar y aterrizar nuevamente en tierra. La primera expedición fue realizada el 12 de abril de 1981, y después de ello hicieron 26 misiones más, todas con un muy buen resultado.

En abril del año 1997, la misión se abortó por un problema de combustible y volvió cuatro días después a la tierra. Dicho viaje se realizó tres meses después y fue un completo éxito.

Objetivos de Columbia:

1. Investigación científica.

2. Lanzamiento de satélites.

Una nueva misión espacial se realizó el 16 de enero del 2003. Dicho proyecto fue postergado 13 veces, pero finalmente logró conseguir la autorización para despegar. La tripulación partió desde Florida y estaba compuesta por cinco hombres y dos mujeres, quienes fueron elegidos desde el año 2000, además, era la primera vez para tres de ellos.

Durante los 15 días de vuelo todo transcurrió con total normalidad. Sin embargo, en un control rutinario realizado por el equipo de tierra, se dieron cuenta que un panel de goma espuma, el cual cubría un tanque externo, golpeó el sistema de protección térmica del ala izquierda. Determinaron que lo anterior no era grave, por lo que se les afirmó que no debían preocuparse por su seguridad.

El regreso del Columbia a la tierra se programó para el 1 de febrero del 2003 a las 3:30 a.m, y a las 8:45 a.m entró a la atmósfera terrestre con total normalidad, sin embargo, el daño ocasionado en la protección térmica terminó siendo un problema y a las 8:53 de la mañana se desprendieron los primeros escombros del transbordador. Cuatro minutos después se escucharon las últimas palabras de la tripulación y a las 9:0 a.m ya se había desintegrado la nave. Se dice que acabó con la vida de las personas en 40 segundos.

Finalmente, te invitamos a ver la nota completa en Bio Bio Tv.